Έξι μήνες περιθώριο για μείωση προστίμων της Εφορίας έως και 75%

Επιπλέον 6 μήνες περιθώριο δίδεται στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών να εκδικάσει τις φορολογικές υποθέσεις φορολογούμενων, οι οποίοι απέσυραν τις προσφυγές τους στα διοικητικά δικαστήρια.

Στόχος της σύστασης της Επιτροπής ήταν η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων, από φορολογικές υποθέσεις και το δέλεαρ που προσφέρει είναι η δυνατότητα μείωσης των προστίμων έως και 75%, εάν πληρώσουν εφάπαξ τον «λογαριασμό».

Η Επιτροπή που λειτουργεί στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και απαρτίζεται από πρώην δικαστές, ενώ οι εφοριακοί συμμετέχουν μόνο ως εισηγητές και δεν αποφασίζουν επί της ουσίας για τις υποθέσεις.

Αναλυτικότερα η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επρόκειτο να παύσει την 31η Ιουλίου 2025, αλλά επειδή υπάρχει στοκ υποθέσεων που δεν έχουν εξεταστεί, με διάταξη στο νομοσχέδιο «Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα» παρατείνεται η λειτουργία της έως την 31η Ιανουαρίου 2026, ενώ τα πρακτικά της εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως την 31ή Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων.

Οι αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο με πράξη του Προέδρου του δικαστηρίου.».

Μια σημαντική διευκρίνιση. Η προθεσμία υποβολής προσφυγών στην Επιτροπή έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 και η παράταση της λειτουργίας της απλώς δίνει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν υποβληθεί, έως τον Ιούνιο του 2024.

Τονίζεται, πως από τον Οκτώβριο του 2024 έχει νομοθετηθεί και ισχύει άλλη διαδικασία, για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

Κούρεμα έως 75%

Στην εν λόγω Επιτροπή προσφεύγουν φορολογούμενοι στους οποίους καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα από την εφορία, κατόπιν κατέθεσαν προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία απορρίφθηκε και προσέφυγαν στα δικαστήρια.

Όσοι επιθυμούσαν είχαν τη δυνατότητα να «παγώσουν» την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια και να υποβάλουν αίτημα για εκδίκαση της υπόθεσής τους από την Επιτροπή, προσδοκώντας σε μείωση των προστίμων από 35 έως και 75%.

Αναλυτικότερα, διαγράφεται η αρχική βεβαίωση και το νέο ποσό που προσδιορίζει η Επιτροπή με την πράξη που κοινοποιείται στον αιτούντα, επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Από το ποσό αυτό, πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή του.

Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις με εκπτώσεις ανάλογες του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγούν ως εξής:

Σε μία δόση με ποσοστό έκπτωσης 75%

Σε 2 -4 δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 65%

Σε 5-8 δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 55%

Σε 9-12 δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50%

Σε 13-16 δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 45%.

Σε 17 - 20 δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 40%

Σε 21 – 24 δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 35%.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων συνυπολογίζονται, ενώ, τέλος το ποσό του συμβιβασμού δεν δύναται να υπαχθεί σε άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

