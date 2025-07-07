Τη σπουδαιότητα των ευρημάτων σε Αρχαία Λύκτο και Παπούρα επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Τη σπουδαιότητα των αρχαιολογικών ευρημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Λύκτου και του λόφου Παπούρα, διαπίστωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στους χώρους συλλογής και προσωρινής φύλαξης των ανακαλύψεων στο χωριό Λύττος. Επίνειο της «Λύκτου» αποτελούσε η «Χερρόνησος» και η στενή σχέση μεταξύ αυτών των πόλεων έχει επιβεβαιωθεί με τα ευρήματα που έχει φέρει στο φως η ανασκαφική έρευνα.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, συνοδεύονταν από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος κ. Βασίλη Κεγκέρογλου κι αντιπροσωπεία του Δήμου, με τους επικεφαλής αρχαιολόγους, να μοιράζονται μαζί τους σημαντικές πληροφορίες για τα ευρήματα που αποκαλύπτουν πτυχές μιας σχετικά άγνωστης ιστορικής περιόδου: του 5ου και 6ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν, από την έκταση και την ποιοτική αξία των ευρημάτων, προκύπτει ότι οι ανασκαφές αναδεικνύουν μια ευρύτερη περιοχή ισοδύναμης σημασίας με εκείνη ενός Ανακτόρου της Μινωικής περιόδου.

Η αρχαιολογική ομάδα, θεωρεί πως τα ως τώρα ευρήματα αποτελούν μια μοναδική πηγή τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων, για:

Την χρήση του χώρου και τις τελετουργικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα.

Τις σχέσεις και επαφές της Αρχαίας Κρήτης με την Αρχαία Αθήνα.

Την ύπαρξη αναπτυγμένης τέχνης της αγγειοπλαστικής πριν από τον 5ο αιώνα, με τεχνικές συγγενείς με αυτές που διατηρούνται έως σήμερα.

Αναφέρεται ότι η ανασκαφή συγκεντρώνει διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς μελετητές από κορυφαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα. Κατά την αυτοψία των Δημάρχων, επισημάνθηκε η ανάγκη θεσμικής προστασίας και ανάδειξης των ευρημάτων, τόσο για την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής όσο και για την εμβάθυνση της ιστορικής γνώσης.

«Αυτό που είδαμε σήμερα δεν είναι απλώς μια αρχαιολογική ανασκαφή· είναι ένα παράθυρο στην ταυτότητα του τόπου μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Τα ευρήματα που είδαμε στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Λύκτου και στον Λόφο Παπούρα φανερώνουν έναν κόσμο που προϋπήρξε της κλασικής Κρήτης, με εντυπωσιακή πολιτισμική και τεχνική ωριμότητα. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον θησαυρό, με την ίδια αποφασιστικότητα που χτίζουμε το μέλλον του τόπου μας. Τονίζω ότι ο Δήμος Χερσονήσου παρέχει υλική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ανασκαφικού προγράμματος».

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και τον Δήμο Μινώα Πεδιάδος με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση, προστασία και πολιτιστική αξιοποίηση των ευρημάτων.

