Κρήτη: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η υπεύθυνη του καταστήματος

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο, στην Ιεράπετρα.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή πρώτων βοηθειών, αφού παρουσίασε συμπτώματα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η 54χρονη ιδιοκτήτρια συνελήφθη από τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι έλεγχοι της αστυνομίας φαίνεται να έχουν ενταθεί, λόγω της αυξημένων περιστατικών μέθης που παρατηρούνται πανελλαδικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, κινδυνεύει η ζωή ανηλίκων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και γι’ αυτό η ΕΛΑΣ είναι σε συνεχή επιφυλακή.

