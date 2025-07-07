Κρήτη: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η υπεύθυνη του καταστήματος
Αλκοόλ
clock 09:47 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο, στην Ιεράπετρα.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή πρώτων βοηθειών, αφού παρουσίασε συμπτώματα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η 54χρονη ιδιοκτήτρια συνελήφθη από τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για  παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι έλεγχοι της αστυνομίας φαίνεται να έχουν ενταθεί, λόγω της αυξημένων περιστατικών μέθης που παρατηρούνται πανελλαδικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, κινδυνεύει η ζωή ανηλίκων που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και γι’ αυτό η ΕΛΑΣ είναι σε συνεχή επιφυλακή.

Κατανάλωση Αλκοόλ νοσκομείο
