Κρήτη: Με κάνναβη και πιστόλι συνελήφθη 24χρονος

Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων συνελήφθη χθες (12.06.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ένας 24χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (12.06.2026) το πρωί πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, πιστόλι αερίου-κρότου, γεμιστήρα και φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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