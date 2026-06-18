Κρήτη: Με επιστημονική σφραγίδα η θωράκιση του νησιού απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ενισχύει τη δημόσια παρουσία του μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία και παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, δράσεις και επιστημονικά δεδο-μένα.

Η ενημέρωση των πολιτών και η διατήρηση της κοινωνικής εγρήγορσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλα-γής και την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων μέσα από τη συνεργασία και τη συμμε-τοχή της κοινωνίας.

Στον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιμα-τική Αλλαγή συμμετέχουν, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πα-νεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα».

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Η λειτουργία του Μηχανισμού παρακολουθείται μέσω του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο εφαρμογής και παρακολούθησης του Πε-ριφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Πε-ριφέρειας Κρήτης. Μέσα από τη συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων για την πρόοδο των δράσεων, παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής τους όπου απαιτεί-ται, ενώ μέσα από τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις πρω-τοβουλίες και το έργο που αναπτύσσεται για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.





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