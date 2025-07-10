Κρήτη - Φάρμακα σε έλλειψη: Από χάπια για τον διαβήτη και το αδυνάτισμα, μέχρι ινσουλίνες και αντιψυχωσικά

«Εξαφανισμένα» είναι πολλά φάρμακα από την εγχώρια αγορά και σε κάποιες περιπτώσεις από τα ράφια των φαρμακείων είναι σε έλλειψη και τα γενόσημα τους.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν για τις διακοπές του Αυγούστου και ειδικά οι χρόνιοι ασθενείς, πρέπει να φροντίσουν να έχουν έγκαιρα τα σκευάσματα που χρειάζονται και να μην τα ψάχνουν την τελευταία στιγμή.

Πρόκειται για μια συνηθισμένη κατάσταση που ταλαιπωρεί τους φαρμακοποιούς, κυρίως όμως τους ασθενείς που ακούνε συχνά ότι το φάρμακό τους δεν υπάρχει και πρέπει να περιμένουν για να το ζητήσει και να το παραλάβει το φαρμακείο της γειτονιάς τους.

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Κετσιμπάση πρόεδρο του ΣΥΦΑΚ (Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης), ανά εβδομάδα οι ελλείψεις διαφοροποιούνται.

Για παράδειγμα αυτή την περίοδο είναι σε έλλειψη σκευάσματα για τον διαβήτη τα οποία πολλοί προμηθεύονται για αδυνάτισμα.

Ακόμη, κάποια φάρμακα για την επιληψία,αντιβιοτικά,ινσουλίνες που καλύπτονται από άλλα σκευάσματα, κάποια φάρμακα για την καρδιά, αλλά και αντιψυχωσικά.

Όσον αφορά στα τελευταία, «εξαφανισμένα» από τα συρτάρια των φαρμακείων είναι και τα γενόσημά τους και έτσι οι γιατροί πρέπει να αλλάξουν την θεραπεία των ασθενών,γεγονός που τους προκαλεί άγχος και ανασφάλεια που δεν βοηθάει την πάθησή τους.

Ο κ. Κετσιμπάσης σημειώνει ότι πολλές ελλείψεις σχετίζονται με την έλλειψη των δραστικών ουσιών που προμηθεύονται οι φαρμακευτικές εταιρείες κυρίως από την Κίνα.

Είναι γνωστό ότι οι εταιρείες κλείνουν για τις διακοπές του Αυγούστου και όπως λένε οι φαρμακοποιοί, ιδίως οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα να εξασφαλίσουν την αγωγή τους και να μην ψάχνουν φάρμακα την τελευταία στιγμή ,που ίσως δεν μπορούν να βρουν.

Σύμφωνα με τον τελευταίο κατάλογο του Ιουνίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), συνολικά 275 φάρμακα καταγράφηκαν σε έλλειψη, ενώ άλλα 20 παρουσίασαν περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα φαινόμενα «εξαφάνισης» φαρμάκων από την εγχώρια αγορά, το υπουργείο Υγείας έθεσε σε ισχύ από τις 22 Μαΐου 2025 απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 98 σκευάσματα, η οποία θα ισχύει έως τις 22 Αυγούστου 2025.

