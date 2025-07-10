Πλεύρης για μεταναστευτικό: Μείωση επιδομάτων στους αλλοδαπούς -Επανεξετάζεται η διαμονή στις δομές

Για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, μίλησε σήμερα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενώ προανήγγειλε δραστικές μειώσεις στα επιδόματα των αλλοδαπών.

«Το φαινόμενο αυτήν τη στιγμή είναι ότι από τα ανατολικά μας σύνορα με την Τουρκία υπάρχει μια συνεργασία, άρα οι ροές εκεί έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε αρχικά κάνοντας λόγο για μηδενικές ροές στον Έβρο και σημαντικό περιορισμό στα νησιά. «Το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε από το Λιβυκό Πέλαγος», συμπλήρωσε.

«Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχτεί καθημερινά να έρχονται βάρκες που να φτάνουν και τα 1.000 άτομα στο σύνολό τους, και να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Άρα αυτήν τη στιγμή μπαίνουμε δυναμικά με μια σειρά από κινήσεις», επεσήμανε ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και εξήγησε λέγοντας:

«Η πρώτη κίνηση έχει αν κάνει με την αναστολή υποβολής των αιτήσεων του ασύλου για 3 μήνες. Το εύρος επανεξετάζεται, επειδή ακριβώς εμείς πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο που ορίζουν και οι υποχρεώσεις της χώρας. Δεν μπορείς να βάλεις επ’ αόριστον, πρέπει να το επανεξετάζεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτήν τη στιγμή ο λαθρομετανάστης που έρχεται υποβάλλει άσυλο. Έρχεται, προσπαθεί να περάσει τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, να περάσει το Λιμενικό και μόλις βρεθεί σε σημείο μιλάει για επιχείρηση διάσωσης. Εμείς εκεί δεν εμπλεκόμαστε. Τον παίρνουν λοιπόν και τον φέρνουν, του ασκείται ποινική δίωξη και αυτός λέει “αίτηση ασύλου”. Με το που πει “αίτηση ασύλου”, ενεργοποιείται η διαδικασία ασύλου, άρα τυγχάνει διεθνούς προστασίας, έρχεται σε εμάς στο υπουργείο Μετανάστευσης. Με το που εσύ λες όμως ότι δεν δέχεσαι υποβολή ασύλου, παύει να μπαίνει σε οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας».

«Τους κρατάς, υπάρχουν χώρες που μπορείς να τους επιστρέψεις. Χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία και άλλες που μπορεί οικειοθελώς να γυρίσει. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί που έρχονται από το κανάλι της Λιβύης που είναι Αιγύπτιοι, που δεν χρήζουν ασύλου. Η διαφορά είναι ότι τώρα θα επιβάλλουμε διοικητική κράτηση, που βάσει ευρωπαϊκών κανόνων μπορούν να κρατήσουν από 12-18 μήνες».

«Από δω και πέρα η κυβέρνηση θα πάει σε πολιτική δραστικής μείωσης των επιδομάτων. Μεταξύ άλλων, ζήτησα να επανεξεταστεί και το μενού το οποίο δίνεται στις δομές, το οποίο είναι ξενοδοχειακό αυτήν τη στιγμή», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Από το παξιμάδι μέχρι το να έχεις 3 επιλογές γεύματος, 4 φορές κρέας και 1 ψάρι δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση; Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ξενοδοχείο».

