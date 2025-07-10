Έφτασε στο Λαύριο το πλοίο με τους 520 μετανάστες από την Κρήτη - Οδηγούνται στη δομή της Μαλακάσας
clock 08:32 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Λαύριο έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης το δεξαμενόπλοιο που διέσωσε τους 520 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου.

Το δεξαμενόπλοιο με σημαία Μπαχάμες έδεσε ανοιχτά του λιμανιού καθώς λόγω του όγκου του δεν μπορεί να δέσει στον προβλήτα.

Συνοδεία του σε όλο το ταξίδι ήταν πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Οι 520 μετανάστες θα αποβιβαστούν στο λιμάνι με μικρές βάρκες σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, οι μετανάστες αναμένεται να οδηγηθούν στην δομή της Μαλακάσας.

