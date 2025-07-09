Σκληρή κόντρα Τσίπρα - Μητσοτάκη: Το πολιτικό παιχνίδι στην κορυφή

Σκληρή κόντρα με αφορμή το 2015, το δημοψήφισμα, ίσως και μία ανησυχία για το ενδεχόμενο επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκτυλίχθηκε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός με 172 λέξεις απάντησε άμεσα στις κατηγορίες, που εξαπέλυσε εναντίον του από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τον κάλεσε να μιλήσει στο Κοινοβούλιο για το νέο «rebranding» του όπως είπε χαρακτηριστικά, στον απόηχο των παρεμβάσεών του, ειδικά σε ό,τι αφορά στο αίτημα δημοσιοποίησης των πρακτικών του Συμβουλίου των πολιτικών Αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος.

Μετά την ύβρη έρχεται η Νέμεσις

«Μετά την ύβρη έρχεται η Νέμεσις» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του διαβεβαίωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο ίδιος σίγουρα δεν είναι λερωμένος για να ζητά να ξεπλυθεί. «Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;» αναρωτήθηκε για τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας.

«Σήμερα στη Βουλή ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό. Πριν από έξι χρόνια παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια της χρεοκοπίας, με 37 δισ. ευρώ “μαξιλάρι” στα δημόσια ταμεία, με ρυθμισμένο το δυσβάσταχτο χρέος της και αποκατεστημένη τη διεθνή της αξιοπιστία

»Και κατάφερε σήμερα, παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίστηκε, να την μετατρέψει εκ νέου σε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Που εισπράττει χλεύη ακόμη και από τους πολέμαρχους της Λιβύης, ενώ η σχέση της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αυτήν την καταστροφική πορεία για τη χώρα, δεν μπορεί πλέον να την κρύψει πίσω από τους μύθους που κατασκεύασε για το παρελθόν. Ούτε πίσω από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που μοίρασε προεκλογικά για να εξασφαλίσει την εκλογική του νίκη. Μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις. Και κάτι τελευταίο: Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα.

»Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μητσοτάκης κατά Τσίπρα

Η ανάρτηση Τσίπρα ήταν η απάντηση σε ευθείες «βολές» από πλευράς Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα από το βήμα της Βουλής έκανε εκτενέστατη αναφορά στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστα τα όσα άκουσα από τον κ. Τσίπρα, ο οποίος ζητά απεγνωσμένα να «ξεπλυθεί» από τον ολέθριο ρόλο του επί μία τετραετία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί «γνωστών κέντρων που σπεύδουν να γίνουν πρόθυμα «πλυντήρια» μίας από τις πιο μαύρες εποχές της πρόσφατης ιστορίας μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξανά στο δημοψήφισμα του 2025, κατηγόρησε ξανά τον Αλέξη Τσίπρα ότι κορόιδεψε τους Έλληνες, ότι έσπρωξε τη χώρα ένα βήμα από την έξοδο από την Ευρώπη και όχι δίχασε τον κόσμο «συγκυβερνώντας με την ακροδεξιά….Αυτές είναι μνήμες που κάνουν ακόμα πιο εξοργιστική την ετεροχρονισμένη απόπειρα ενός πολιτικού να λανσάρει μία ωραιοποιημένη εικόνα του εαυτού του. Άδικος, όμως, ο κόπος, διότι πώς γίνεται ο κ. Τσίπρας να ισχυρίζεται ότι το δημοψήφισμα - παρωδία, προσέξτε, έγινε τάχα για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακόμα και τώρα οι σύντροφοι του το υπερασπίζονται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θα μιλήσει, φαντάζομαι, για το θέμα αυτό, για το πώς «προδόθηκε» το νόημα του δημοψηφίσματος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την κατά μέτωπον επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα πρόσωπο το οποίο στην αντιπολίτευση ξεστόμισε τα πιο προκλητικά ψέματα, ως Πρωθυπουργός πήγε την πατρίδα του πίσω και ως αρχηγός καταδικάστηκε πέντε φορές σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό, και ως απλός βουλευτής έχει μηδενική κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Μπορεί να έρθει εδώ ως τέως Πρωθυπουργός να πάρει τον λόγο, να μας εξηγήσει ακριβώς πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος αυτό το «rebranding» το οποίο έχει ξεκινήσει. Αυτά, λοιπόν, περιλαμβάνει ο απολογισμός».

Επιμένοντας στο πνεύμα περί προφίλ που του φιλοτεχνούν προσφιλή του κέντρα, και νέα λογότυπα, προειδοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα πως «θα βρίσκετε διαρκώς μπροστά σας τους τρεις πιο σκληρούς αντιπάλους σας: τον καθρέφτη σας, τις πληγές ενός τόπου και την εμπειρία όλων των Ελλήνων» είπε μεταξύ άλλων.

Εξαπολύοντας επίθεση ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκη σε ΜΜΕ που «προτιμούν ενδεχομένως έναν Πρωθυπουργό όμηρο των δικών τους πιέσεων» απάντησε πως «λυπάμαι, δεν θα τους κάνω τη χάρη. Και γι' αυτό, άλλωστε, σπεύδουν, με μεγάλο ενθουσιασμό, ορισμένα κέντρα και ορισμένα μέσα ενημέρωσης να βγάλουν από τη ναφθαλίνη τον παλιό αρχηγό, να του δώσουν νέα αποστολή».

