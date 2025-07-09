Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: Παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια και τη μετέτρεψε σε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης

Σε μία πολύ επιθετική ανάρτηση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ομιλία του στη Βουλή.

«Σήμερα στη Βουλή ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πριν από έξι χρόνια παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια της χρεοκοπίας, με 37 δισ. ευρώ “μαξιλάρι” στα δημόσια ταμεία, με ρυθμισμένο το δυσβάσταχτο χρέος της και αποκατεστημένη τη διεθνή της αξιοπιστία. Και κατάφερε σήμερα, παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίστηκε, να την μετατρέψει εκ νέου σε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Που εισπράττει χλεύη ακόμη και από τους πολέμαρχους της Λιβύης, ενώ η σχέση της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

»Αυτήν την καταστροφική πορεία για τη χώρα, δεν μπορεί πλέον να την κρύψει πίσω από τους μύθους που κατασκεύασε για το παρελθόν. Ούτε πίσω από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που μοίρασε προεκλογικά για να εξασφαλίσει την εκλογική του νίκη», τονίζει κ. Τσίπρας.

