Μητσοτάκης: Όποιος μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται και θα κρατείται - Μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη

Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου – αρχικά για τρεις μήνες – για τους μετανάστες που φτάνουν στην νότια Κρήτη από τη βόρεια Αφρική με πλωτά μέσα κατατίθεται αύριο στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια για το μεταναστευτικό.

Όπως είπε, είναι μία απαραίτητη προσωρινή αντίδραση, η οποία στηρίζεται στην ίδια νομική επιχειματολογία, την οποία η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει όταν αντιμετώπισε τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο το 2020.

«Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται»

Διαμήνυσε δε πως όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η έκτακτη κατάσταση που βιώνει η χώρα «απαιτεί έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης», ανακοινώνοντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά από συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Δημιουργείται μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη

Η δεύτερη απόφαση, όπως είπε, αφορά τη δημιουργία μίας – σε πρώτη φάση – και ενδεχομένως και δεύτερης μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και τοπικά.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

Στην τοποθέτησή του για το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Να κάνω κάποια αρχικά σχόλια για το μεταναστευτικό και την Λιβύη. Σύντομα θα υπάρξει αντίδραση και από τις Βρυξέλλες. Να ενημερώσω όμως για ορισμένες αποφάσεις που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζετε τους αριθμούς των παράνομων μεταναστών που έχουν φτάσει τις τελευταίες εβδομάδες στην Κρήτη. Αυτή η έκτακτη κατάσταση απαιτεί έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης και η κυβέρνηση πήρε απόφαση να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με ρύθμιση που θα καταθέσουμε αύριο στην Βουλή θα προχωρήσουμε σε:

- Αναστολή εξέτασης αιτήσεων εξέτασης ασύλου για 3 μήνες για όσους καταφθάνουν στην Ελλάδα από Βόρεια Αφρική με πλωτά μέσα. Είναι μια απαραίτητη προσωρινή αντίδραση που στηρίζεται στην νομική επιχειρηματολογία την οποία η κυβέρνηση χρησιμοποίησε για να αντιμετωπίσει την εισβολή στον Έβρο. Όσοι μετανάστες εισέρχονται στην χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται. Όπως γνωρίζετε, χθες στα σύνορα νότια της Κρήτης έγινε επιχείρηση διάσωσης. Οι διασωθέντες θα μεταφερθούν στο Λαύριο και από εκεί σε κλειστές δομές του υπουργείου Μετανάστευσης.

- Δημιουργία μιας μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη, κρατώντας αυτούς που εισέρχονται παράνομα. Ενδεχομένως να δημιουργηθεί και δεύτερη δομή.

- Οι συζητήσεις με τη Λιβύη, με τη νόμιμη κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης και με αυτή της Ανατολικής Λιβύης συνεχίζονται. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις Αρχές της Λιβύης, για να αποτρέψουμε την αναχώρηση βαρκών από τις ακτές της Λιβύης.

Ας είμαστε όλοι ξεκάθαροι και θα περιμένω την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει. Το στέλνει προς όλους τους διακινητές και δυνητικούς πελάτες τους ότι τα χρήματα που δαπανούν ενδεχομένως να είναι παντελώς χαμένα. Προφανώς η αντίδραση μας θα είναι νόμιμη και πολύ αυστηρή. Κατά συνέπεια θα ενημερώσουμε την εθνική αντιπροσωπεία πιο αναλυτικά όταν θα κατατεθεί η ρύθμιση που θα ψηφιστεί αύριο».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως κάθε Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι πολίτες με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λαμβάνουν 250 ευρώ καθαρά πέρα από τη σύνταξη και ότι άλλο δικαιούνται.



Προηγήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

