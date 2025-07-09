Βολουδάκη στο Ράδιο Κρήτη: Έρχονται σκληρά μέτρα για τους μετανάστες - Κράτηση έως και 5 χρόνια

Με τα σύνορα της Λιβύης να έχουν πλέον ανοίξει για τα καλά, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη ένα πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικων ροών που σε πραγματικό πεδίο... μεταφράζεται ως μάχη των λιμενικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σήμερα τα ξημερώματα αλιευτικό σκάφος με 520 άτομα εξέπεμψε σήμα κινδύνου 17 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου την ώρα που η Κρήτη έχει γεμίσει με μετανάστες καθώς πάνω από 2.000 έχουν φτάσει το τελευταίο τετραήμερο και έπεται και συνέχεια.

Και ενώ αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το αλιευτικό με τους 520 θα κατευθύνονταν στην Χώρα Σφακίων όπου και θα αποβιβάζονταν οι μεταναστες, ο σχεδιασμός άλλαξε και δόθηκε εντολή στον πλοίαρχο αντί για την Χώρα Σφακίων, να αλλάξει πορεία με τελικό προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου και η άφιξη του πλοίου να αναμένεται το πρωί της Πέμπτης.

Η αποβίβαση τους στην Κρήτη θα ήταν αδύνατη με δεδομένο ότι αυτήν την ώρα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς Χανίων φιλοξενούνται πάνω από 800 άτομα από προηγούμενες αφίξεις ενώ στο εμπορικό λιμάνι του Ρεθύμνου εξακολουθούν και φιλοξενούνται 442 μετανάστες.

Έρχονται σκληρά μέτρα

Την ίδια ώρα μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη προανήγγειλε σκληρά μέτρα για τους τους μετανάστες που εισέρχονται στην χώρα μας.

Η υφυπουργός τόνισε συγκεκριμένα ότι τις επόμενες ημέρες θα βγει σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει ότι οι παράνομη μετανάστες που φτάνουν στη χώρα μας θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου και αφού αυτή εξεταστεί, θα κρατούνται διοικητικά από 3 έως 5 χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να φύγουν είναι να αποδεχτούν εισιτήριο επιστροφής στην πατρίδα τους, είπε χαρακτηριστικά.

Η Σέβη Βολουδάκη αναφέρθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση η οποία σηκώνει τεράστιο βάρος του μεταναστευτικού λέγοντας ότι θα πρέπει να στηριχθεί οικονομικά ενώ στο άμεσο μέλλον θα ικανοποιηθούν κι άλλα αιτήματα των δημάρχων.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο βάρος που σηκώνει το Λιμενικό λέγοντας ότι το Σώμα θα ενισχυθεί και με πλωτά μέσα από τις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού ήδη έχουν βγει στα ανοιχτά.

Αναφερόμενη στους χώρους που θα πρέπει να γίνουν στην Κρήτη για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών η υφυπουργός τόνισε ότι τέτοιοι χώροι υπάρχουν αλλά είναι ακατάλληλοι για μεγάλο αριθμό μεταναστών αλλά και για τους ίδιους τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς.

Να σημειωθεί ότι στις 13.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Βουλή οπου και αναμένεται να αναφερθεί στο μεταναστευτικό ανακοινώνοντας νέα μέτρα.

Ακούστε χαρακτηριστικά τί είπε η Σέβη Βολουδάκη:

Στην εκπομπή μίλησε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό σημειώνοντάς ότι αν προ τριετίας είχαν συμφωνηθεί αυτά που είχαν συζητήσει με τον τότε υπουργό μετανάστευσης Δημήτρη Καιρίδη τώρα θα είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση του προβλήματος.

Το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα, είπε ο Περιφερειάρχης και σημείωσε ότι την ερχόμενη παρασκευή θα γίνει συνάντηση στην Αθήνα με τον υπουργό μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη στην οποία θα μετέχει και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης.

Για παράπονα που κάνουν τα στελέχη του λιμενικού σώματος νιώθοντας πλέον εξαντλημένα από όλη την κατάσταση, έκανε λόγω από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη.

"Έχουμε εξαντληθεί" τόνισε χαρακτηριστικά και είπε ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός πριν η κατάσταση γίνει μη διαχειρίσιμη.

