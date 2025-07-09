Κρήτη - μεταναστευτικό: Αντί για τη Χώρα Σφακίων θα αποβιβαστούν στο Λαύριο οι 520 μετανάστες

Αλλαγή ρότας για το φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαχάμες που μεταφέρει τους 520 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα 17 ναυτικά μίλα νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δόθηκε εντολή στον πλοίαρχο αντί για τη Χώρα Σφακίων να αλλάξει πορεία, με τελικό προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου. Η άφιξη του πλοίου αναμένεται αύριο Πέμπτη (10/7).

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού σκάφους ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού, ενός φορτηγού πλοίου με σημαία Μπαχάμες, δύο αεροσκαφών της Frontex και τεσσάρων παραπλεόντων σκαφών.

Υπενθυμίζεται ότι στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς Χανίων, όπου θα οδηγούνταν οι 520, φιλοξενούνται ήδη άλλα 850 άτομα από προηγούμενες αφίξεις.

Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς από την Κυριακή έχουν φτάσει πάνω από 2.000 άτομα, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Η μία μετά την άλλη, καταφθάνουν βάρκες και σκάφη στις ακτές του νησιού, κυρίως στα νότια παράλια – από τα Σφακιά και την Παλαιόχωρα έως τις Τρεις Εκκλησιές του Ηρακλείου και το Ρέθυμνο, τις τελευταίες ημέρες.

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη είναι ραγδαία και ανεξέλεγκτη.

Μόνο το διήμερο 6 και 7 Ιουλίου, 557 μετανάστες αποβιβάστηκαν στο Ρέθυμνο, 544 στα Χανιά και 353 στο Ηράκλειο – συνολικά 1.454 άνθρωποι μέσα σε 48 ώρες. Οι ροές συνεχίζονται αμείωτα νυχθημερόν, με ανθρώπους από την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Υεμένη, το Μπαγκλαντές και τη Λιβύη να ξεκινούν από το λιμάνι του Τομπρούκ και να καταλήγουν στις νότιες ακτές της Κρήτης.

