Πώς να ψήσετε σαρδέλες στον φούρνο για να μοιάζουν σαν να έγιναν στα κάρβουνα

Οι σαρδέλες αποτελούν ένα από τα πιο γευστικά ψάρια, κι όταν ψήνονται διατηρούν όλη τη νοστιμιά τους.

Μπορεί από μια ψησταριά να βγαίνουν πεντανόστιμες, ωστόσο μπορείτε να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα και στον φούρνο, αρκεί να ακολουθήσετε μικρά μυστικά. Η πορτογαλική ιστοσελίδα iol, επικαλούμενη την εταιρεία Docapesca - Portos e Lotas, μοιράζεται την πρόταση του σεφ Λουίς Ματσάντο.

Τα μυστικά για τέλειες σαρδέλες στον φούρνο



Για να γίνουν οι σαρδέλες πιο σφιχτές και νόστιμες, πρέπει να μείνουν για περίπου 30 λεπτά σε πολύ κρύο νερό με άφθονο χοντρό αλάτι.



Παράλληλα, προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C και τοποθετήστε τη σχάρα ψηλά για να ζεσταθεί, πριν βάλετε τα ψάρια. Από κάτω βάλτε ένα ταψί με λίγο νερό για μη γεμίσετε καπνό και οσμές. Προσοχή, όμως, καθώς θέλει ελάχιστο νερό για να μη βράσουν οι σαρδέλες.

Πριν μπουν στον φούρνο, στεγνώστε τα ψάρια καλά με απορροφητικό χαρτί, και στη συνέχεια τοποθετήστε τις στη σχάρα, κι αν θέλετε προσθέστε λίγο ελαιόλαδο.

Η υψηλή θερμοκρασία και η μικρή απόσταση από την αντίσταση κάνουν το ψάρι να ψήνεται γρήγορα και να αποκτά χρυσαφένια επιφάνεια.

Σύμφωνα με την πρόταση του σεφ Λουίς Ματσάντο, 10 λεπτά αρκούν για να γίνουν οι σαρδέλες ζουμερές και σωστά ψημένες. Δεν χρειάζεται να τις γυρίσετε κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

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