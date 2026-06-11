Μουντιάλ 2026: Επεισόδια και συμπλοκές έξω από το «Αζτέκα» στην πρεμιέρα (pic, vid)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, όπου διεξάγεται ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

As a Mexican in Mexico City, we have 10 different protests today, all against the president. The government deployed thousands of anti-mob police officers in hopes of repressing valid protests. After all, mothers of the 130,000 disappeared are seeking justice for their children. pic.twitter.com/PHKEbs4hbM — Ezequiel (@_zeke1) June 11, 2026

Οι διαδηλωτές απομάκρυναν μέρος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και αντάλλαξαν χτυπήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους απωθήσουν.

Νωρίτερα, είχε διεξαχθεί η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα, παρουσία περίπου 80.000 θεατών, με τη Σακίρα να αποσπά θερμό χειροκρότημα από το κοινό.