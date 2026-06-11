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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Μουντιάλ 2026: Επεισόδια και συμπλοκές έξω από το «Αζτέκα» στην πρεμιέρα (pic, vid)
mexico
clock 23:47 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, όπου διεξάγεται ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι διαδηλωτές απομάκρυναν μέρος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και αντάλλαξαν χτυπήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους απωθήσουν.

Νωρίτερα, είχε διεξαχθεί η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα, παρουσία περίπου 80.000 θεατών, με τη Σακίρα να αποσπά θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

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