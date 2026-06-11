Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντά τους νέους και συνομιλεί μαζί τους (LIVE)

Σε έναν εμβληματικό τόπο, τον Πολυχώρο Λιπασμάτων της Δραπετσώνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης συζητά σήμερα με νέες και νέους για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Θέματα όπως η στέγαση, το κόστος ζωής, η ακρίβεια, η εργασία, οι μισθοί, και όλες οι σύγχρονες προκλήσεις που προβληματίζουν τη νέα γενιά θα τεθούν σε μια ανοιχτή συζήτηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εγκαινιάζει έτσι από τη Δραπετσώνα, έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας για να ακούσει τη φωνή των πολιτών, των εργαζομένων, των νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών. Ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία, αλλά και την πρόταση για την τετραήμερη εργασία, που το ΠΑΣΟΚ έβαλε στον δημόσιο διάλογο.

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