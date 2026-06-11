«Ανάσα» για το Ηράκλειο: Έτοιμες Δημοκρατίας και Κλεάνθη – Πού θα γίνουν οι επόμενες ασφαλτοστρώσεις

Με την επιμέλεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από τη συμβολή με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Πεδιάδος στο κέντρο της πόλης και στην οδό Κλεάνθη στη 2η Δημοτική Κοινότητα.

Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, συνεχίζεται με εργασίες στην οδού Πινδάρου, την Παρασκευή 12/6 και τη Δευτέρα 15/6. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη συμβολή της Πινδάρου με την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Την πρώτη ημέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη ημέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός θα παραμείνει κλειστή.

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Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Σημειώνεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις. Σημειώνεται πως, η Λ. Δημοκρατίας θα δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη, 11/6, μετά τις 19:00.

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