Κρήτη: Ώρα μηδέν για το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων - Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα

Το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το Σώμα, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός που προβλέπει τη δημιουργία μονάδας καύσης στο νησί, αλλάζει άρδην όλα τα δεδομένα σε σχέση με το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και όπως είναι γνωστό προσκρούει σε μαζικές αντιδράσεις της κοινωνίας.

Το θέμα της μονάδας καύσης εισάγεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από σχετικό αίτημα του επικεφαλής της παράταξης «Η Κρήτη μας αλλιώς» Σπύρου Δανελλη ο οποίος εκτιμά ότι παρά το γεγονός ότι η άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει γνωμοδοτικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα είναι σημαντικό να αποτυπωθεί και να προωθηθεί προς την Κυβέρνηση.

Όπως είναι γνωστό το θέμα της δημιουργίας εργοστασίου καύσης τέθηκε σε διαβούλευση από το αρμόδιο υπουργείο πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβρη δηλαδή σε μια περίοδο που λόγω διακοπών και δεν υπήρξε η



αναμενόμενη θεσμική ανταπόκριση. Στο πλαίσιο αυτό η παράταξη «Η Κρήτη μας αλλιώς» αξιολογεί ότι είναι σημαντικό το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσημα να ξεκαθαρίσει τη θέση του στην πολύκροτη υπόθεση της δημιουργίας μονάδας καύσης ή θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται και παρουσιάζεται ως η μέθοδος που εξαφανίζει το πρόβλημα των σκουπιδιών προσφέροντας παράλληλα φτηνή ενέργεια. Ουσιαστικά όμως σύμφωνα με την περιφερειακή παράταξη, υπονομεύει την ανακύκλωση και την ανταγωνίζεται.

Γιατί, αν εφαρμοστούν εκτεταμένα Προγράμματα Ανακύκλωσης, μειώνονται σημαντικά τα καύσιμα συστατικά (χαρτί και πλαστικά) των προς επεξεργασία απορριμμάτων, άρα και τα έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, ενθαρρύνει τον εφησυχασμένο καταναλωτισμό ενώ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εργοστάσια καύσης ή θερμικής επεξεργασίας δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς λόγω των παραπάνω προβλημάτων, και στον αντίποδα προτάσσεται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών είναι οι πρώτες προτεραιότητες.

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