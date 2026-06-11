Το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» επιλέχθηκε για υποστήριξη από την πρωτοβουλία New European Bauhaus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!





Μία σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση πέτυχε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027», καθώς η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία από τις 14 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιλέχθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) για να λάβει εξειδικευμένη Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας New European Bauhaus (NEB).



Η επιλογή ανακοινώθηκε σήμερα, 11 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του New European Bauhaus Festival 2026 που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.



Η τεχνική υποστήριξη αφορά την ενσωμάτωση των αρχών του New European Bauhaus στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων της Πολιτικής Συνοχής, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και την ποιότητα του σχεδιασμού.







Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης



Με αφορμή τη σημαντική αυτή ευρωπαϊκή διάκριση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:



«Η επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης και του Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2021-2027" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο New European Bauhaus αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία για να δημιουργήσουμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Αναδεικνύουμε το ανεκτίμητο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Κρήτης, όπως τα Μινωικά μας Ανάκτορα και τα Γεωπάρκα, με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και κοινωνικής συνοχής. Επενδύουμε σταθερά σε μια Κρήτη καινοτόμα, ανθεκτική και συμπεριληπτική για όλους».

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Το New European Bauhaus στην Κρήτη



Για διάστημα δώδεκα μηνών, η ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» και οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών και των έργων του Προγράμματος θα λάβουν εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση των αρχών του New European Bauhaus στις στρατηγικές, τις προσκλήσεις και τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.



Η επιλογή της Κρήτης βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ωριμότητα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), καθώς και στο σημαντικό πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα του νησιού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και με τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO της Κρήτης.



Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό δημόσιων χώρων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την κλιματική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή διάσταση του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.



Το New European Bauhaus αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών, προωθώντας λύσεις που είναι ταυτόχρονα βιώσιμες, όμορφες και συμπεριληπτικές.



Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του New European Bauhaus, εδώ: https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

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