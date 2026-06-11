Ηράκλειο: Τελετή μνήμης και τιμής για τους ομήρους της "Στοάς Μακάσι" στις 15 Ιουνίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου, τιμώντας όλους εκείνους που αιχμαλωτίστηκαν στη Στοά «Μακάσι», διοργανώνουν στις 15 Ιουνίου 2026 στις 10:00 το πρωί, τελετή μνήμης στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Ελευθερίας.

Ξημερώματα της 15ης Ιουνίου 1943 τα θεριά των ναζί όρμησαν σαν αρπακτικά σε σπίτια Κρητικών πατριωτών στο Ηράκλειο.

Διακόσιοι ογδόντα δυο πατριώτες οδηγήθηκαν στη στοά “ΜΑΚΑΣΙ” κάτω από τον προμαχώνα του Μαρτινέγκο.

Επόμενος σταθμός τα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων του Μαουτχάουζεν, Αουσβιτς, Νταχάου.

Σκληρή δουλειά μέρα και νύχτα ασταμάτητα κι όμως κράτησαν ψηλά τα ιδανικά της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.

Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν τη φρίκη των στρατοπέδων καταναγκαστικών έργων των ναζί θα πραγματοποιηθεί και φέτος εκδήλωση μνήμης στο χώρο της Ενετικής Πύλης “Μακάσι”, παρουσία θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

-Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

-Επιμνημόσυνη δέηση

Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει η κ. Τζαγκαρουλάκη Αριστέα, Εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

∙ Κατάθεση στεφάνων από τους:

-Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,

-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου, Ευρωβουλευτές

-Περιφερειάρχη Κρήτης

-Δήμαρχο Ηρακλείου

-Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου - Διοικητή 44ης Σ.ΔΙ

-Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου

-Εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος

-Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος

-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

-Πρόεδρο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

-Πρόεδρο Ι.Τ.Ε.

- Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας ,Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών Κρήτης -Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ι.ΘΑ.Β.Β.Υ.Κ.-ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

-Πρόεδρο Π.Ε.Δ. Κρήτης

-Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

- Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου

-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου-Ν. Λασιθίου

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών

-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ Κρήτης και Δωδεκανήσου

-Αναπηρικές Οργανώσεις

-Εφεδροπολεμικές Οργανώσεις

-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στη Π.Ε. Ηρακλείου

-Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

-Πρόεδροι Συλλόγων – Σωματείων

∙ Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών

∙ Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

∙ Λήξη τελετής – Αποχώρηση επισήμων.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να ενημερώσουν για την κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο τηλέφωνο 2813400374 (Ώρες επικοινωνίας: 08.30-14.30)

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