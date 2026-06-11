ΗΠΑ: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Εκκενώνονται όροφοι λόγω διαρροής επικίνδυνων ουσιών (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο αμερικανικό Πεντάγωνο καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες.

Πολλά τμήματα του κτηρίου έχουν εκκενωθεί και άλλα βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης.



Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε σύμφωνα με το CNNi: «Τα συστήματα εντός του Πενταγώνου έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε την έκταση και την σοβαρότητά του».



«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, που συμπεριλαμβάνουν εντολή αποκλεισμού της περιοχής», δήλωσε ο Πάρνελ. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτηρίου».





Σε μήνυμά της η ασφαλεία του Πενταγώνου ανέφερε ότι εντοπίστηκε «πρόβλημα ποιότητας του αέρα» και απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί της ομάδας αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών με αντιασφυξιογόνες μάσκες και στολές για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Το περιστατικό είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση σε άνθρακα, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής.

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