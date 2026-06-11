Σαρδηνία: Παραλία απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι από 10 έως 65 ετών

Μια ασυνήθιστη απόφαση των τοπικών αρχών στη Σαρδηνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στα social media, καθώς σε δημοφιλή παραλία του ιταλικού νησιού απαγορεύτηκε η χρήση ομπρελών για άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις. Πρακτικά, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ομπρέλα κατά την παραμονή τους στην παραλία.

Το μέτρο εφαρμόζεται στην παραλία Πούντα Μολέντις, κοντά στο Βιλασίμιους, στη νοτιοανατολική Σαρδηνία, και αποτελεί μέρος ενός νέου πλαισίου κανόνων που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Με βάση τους νέους περιορισμούς, μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 ετών επιτρέπεται να στήνουν ομπρέλα στην παραλία. Κάθε οικογένεια ή παρέα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μία ομπρέλα

Σύμφωνα με τον Guradian, η είσοδος στην παραλία κοστίζει 10 ευρώ, ενώ απαγορεύονται επίσης τα κιόσκια, οι σκηνές και κάθε άλλη κατασκευή που προσφέρει σκιά.

Οι περιορισμοί έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

«Για να βάλω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης κάτω από ανάρτηση του δήμου στα social media.

Άλλοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας ή δερματικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Κάποιοι χρήστες των social media κάλεσαν ακόμη και σε μποϊκοτάζ της Πούντα Μολέντις, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι κανόνες καθιστούν δυσκολότερη και λιγότερο ασφαλή την παραμονή στην παραλία κατά τους θερινούς μήνες.

Άλλοι, αντίθετα, υποστήριξαν ότι οι περιορισμοί μπορεί να είναι δικαιολογημένοι εφόσον συμβάλουν στην προστασία μιας περιοχής με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία.

Η απόφαση στη Σαρδηνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στις παραλίες αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ιταλία.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το κόστος χρήσης οργανωμένων παραλιών, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι Ιταλοί να στρέφονται στις ελεύθερες ακτές. Σύμφωνα με στοιχεία της καταναλωτικής οργάνωσης Altroconsumo, το κόστος ενοικίασης δύο ξαπλωστρών και μίας ομπρέλας σε οργανωμένη παραλία έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία 5ετία, ενώ οι ανατιμήσεις συνεχίζονται και φέτος.

Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές της χώρας ενισχύονται οι φωνές που ζητούν περισσότερες ελεύθερες παραλίες και λιγότερους περιορισμούς στην πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.

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