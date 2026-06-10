Ηθοποιός του «X-Men» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού -Εξαιρετικά σπάνιο για άνδρες

Ο Τάιλερ Μέιν, ηθοποιός της ταινίας «X-Men» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου του μαστού.

Ο 59χρονος ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία «X-Men», ανακοίνωσε την είδηση μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media του, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι ξεκινά χημειοθεραπεία.

Το βίντεο του ηθοποιού με την ανακοίνωση

«Έχω κάποια άσχημα νέα. Σήμερα ξεκινώ χημειοθεραπεία» δήλωσε. «Ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής του και εγώ είμαι ένας από αυτούς».





Ο ηθοποιός τόνισε ότι η ασθένεια σπάνια συζητείται στους άνδρες, με αποτέλεσμα συχνά να εντοπίζεται σε πιο προχωρημένα στάδια και να έχει χειρότερη πρόγνωση. «Επειδή σχεδόν δεν μιλάμε γι’ αυτό, συνήθως διαγιγνώσκεται αργότερα και οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές. Θέλω να το αλλάξω αυτό» ανέφερε.

Στο τέλος του βίντεο μοιράστηκε ένα σύντομο στιγμιότυπο από το νοσοκομείο, καθώς ξεκινούσε τη χημειοθεραπεία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στο καλό, καρκίνε!».

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«Είναι κάπως ντροπιαστικό»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε τον λόγο που αποφάσισε να το γνωστοποιήσει καθώς και πώς το εντόπισε. «Ναι, έχω καρκίνο του μαστού. Και ναι, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μόνο το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορά άνδρες».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν να κρατήσει τη διάγνωση μυστική. «Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην το πω σε κανέναν. Είναι κάπως ντροπιαστικό» έγραψε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια όταν έμαθε ότι οι άνδρες συχνά διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια ακριβώς επειδή η νόσος δεν συζητείται αρκετά και δεν αναζητούνται έγκαιρα τα συμπτώματα.





Μάλιστα, απέδωσε τα εύσημα στη σύζυγό του, για την έγκαιρη διάγνωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί γιατροί αρχικά υποβάθμισαν τις ανησυχίες του, όμως η σύζυγός του επέμεινε να αφαιρεθεί ο όγκος που είχε εντοπίσει. «Οι γιατροί μου ουσιαστικά απέρριψαν τις ανησυχίες μου. Μόνο επειδή η γυναίκα μου επέμεινε να αφαιρεθεί το εξόγκωμα, καταφέραμε να το εντοπίσουμε εγκαίρως», ανέφερε.

Κλείνοντας, κάλεσε τους άνδρες να ενημερωθούν και να μην αγνοούν πιθανά συμπτώματα, επισημαίνοντας ότι ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες είναι σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσιμος όταν διαγνωστεί νωρίς.

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