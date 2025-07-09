Στη Βουλή ο Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό - Τί σχεδιάζεται για την Κρήτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μία ημέρα μετά διπλωματικό επεισόδιο με τον Χαφτάρ στη Λιβύη, ο οποίος έδιωξε τη διπλωματική αποστολή της ΕΕ, θα μεταβεί στη Βουλή και θα τοποθετηθεί για το μεταναστευτικό και τις ροές από τη Λιβύη.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να πάει στη Βουλή στις 13:30. Στην Ολομέλεια θα συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης».

Νωρίτερα, στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος θα τον ενημερώσει για όσα σημειώθηκαν στη Λιβύη, για την κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν.

Με δύο μέτρα η ελληνική κυβέρνηση θέλει να αποθαρρύνει τα κύματα παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στα παράλια της γειτονικής χώρας με στόχο να περάσουν το Λιβυκό Πέλαγος και να φτάσουν στην Κρήτη.Το πρώτο είναι τα κλειστά κέντρα κράτησης μεταναστών, αλλά και η αναστολή αιτημάτων ασύλου.

Κλειστά κέντρα -Η παράνομη παραμονή στη χώρα καθίσταται ποινικό αδίκημα

Με τα κλειστά κέντρα, ο στόχος της κυβέρνησης «είναι να δοθεί το μήνυμα ότι όποιος έρχεται εδώ δεν θα έχει τη δυνατότητα να τριγυρίζει ελεύθερος ή να συνεχίσει το ταξίδι του για άλλη ευρωπαϊκή χώρα», σημειώνει αρμόδια πηγή μιλώντας στο iefimerida.gr.

Μια ρύθμιση που είναι στο πνεύμα του νομοσχεδίου που είχε προετοιμάσει ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, Μάκης Βορίδης, το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή και προβλέπει πως η παράνομη παραμονή στη χώρα καθίσταται ποινικό αδίκημα και όποιος καταδικάζεται θα οδηγείται άμεσα στη φυλακή, απ’ όπου θα μπορεί να βγει για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης του.

Αναστολή αιτημάτων ασύλου

Παράλληλα, αναμένεται να παγώσει για ένα διάστημα η έκδοση ασύλου για όσους φτάσουν στην Κρήτη από τη Λιβύη, από όποια χώρα κι αν προέρχονται.

Ούτως ή άλλως, η πλειοψηφία όσων φτάνουν στα παράλια της Λιβύης με σκοπό να περάσουν στην Ευρώπη προέρχονται από την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, χώρες που θεωρούνται ασφαλείς και άρα δεν δικαιούνται άσυλο. Εξαίρεση αποτελεί το εμπόλεμο Σουδάν, απ’ όπου αναμένεται να υπάρξουν μεγαλύτερα κύματα προσφύγων και μεταναστών το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Φυλακή ή επιστροφή στη χώρα προέλευσής τους για τους παράνομους μετανάστες

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ομολόγησε τις δολοφονίες των βρεφών και της αδελφής της