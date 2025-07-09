Ειρήνη Μουρτζούκου: Ομολόγησε τις δολοφονίες των βρεφών και της αδελφής της
clock 10:40 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών, ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου, που μεταφέρεται στην Πάτρα για να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε ότι ευθύνεται για τους θανάτους των τριών βρεφών αλλά και της αδερφής της, όταν ήταν 14 ετών, υπόθεση που έχει παραγραφεί, καθώς τότε ήταν ανήλικη και συνέβη προ 11ετίας. 

«Όταν τσακωνόμουν με τους δικούς μου, κλείδωνε το μυαλό μου» είπε στους αστυνομικούς. Η εμπλοκή της είχε προκύψει ήδη από τις καταθέσεις των συγγενών των βρεφών, των γιατρών από τα νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας, του Καραμανδάνειου Πάτρας και του Γενικού νοσοκομείου Αμαλιάδας, αλλά και τα πορίσματα των γιατρών ήταν αυτά που «έδειξαν» την εμπλοκή της 25χρονης.

Όπως υποστήριξε, το δεύτερο παιδί της το σκότωσε κατά λάθος, καθώς το πλάκωσε στον ύπνο. Για τα υπόλοιπα βρέφη παραδέχθηκε ότι έδρασε συνειδητά.

Ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια που χειρίζονται την υπόθεση αξιολόγησαν τα πορίσματα του πνευμονολόγου, της νευρολόγου και των δύο παθολογοανατόμων και, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις που είχαν στα χέρια τους, έκριναν πως έπρεπε να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς η κατηγορούμενη είναι πιθανό να διαπράξει όσο παραμένει ελεύθερη και άλλες παρόμοιες πράξεις.

