Πεδίο κριτικής στον Μητσοτάκη οι εξελίξεις στη Λιβύη -Ανδρουλάκης και Φάμελλος μιλούν για αποτυχία

Οι εξελίξεις στη Λιβύη και το διπλωματικό επεισόδιο που έγινε χθες με πρωταγωνιστές υπουργούς και αξιωματούχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα υπ. Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, έχουν μετατραπεί σε πεδίο άσκησης έντονης κριτικής από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, και μάλιστα από τα πιο υψηλά κλιμάκια των κομμάτων.

Η επίσκεψη του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη δέχεται την κριτική ότι είχε μηδενικό αποτέλεσμα, ενώ η εκδίωξη των ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και του Θάνου Πλεύρη από τον στρατάρχη Χαφτάρ, έχει προκαλέσει ακόμη εντονότερες αντιδράσεις. Σε αυτά προστίθενται και οι εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που μετακινούνται από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν στις χώρες τελικού προορισμού τους, γεγονός που αυξάνει την πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα στην ελληνική που καλείται να διαχειριστεί πρώτη την κατάσταση ως χώρα πρώτης υποδοχής.

Ανδρουλάκης: Είναι ήττα της κυβέρνησης, θα γίνουν παιχνίδια κάτω από το τραπέζι

Σε συντέντευξή του στο OPEN, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την κατάσταση θύμισε για τον στρατάρχη Χαφτάρ ότι το 2020 ήρθε στην Ελλάδα ως στρατηγικός σύμμαχος και «τον εμφάνισαν ως τεράστια επιτυχία Δένδια-Μητσοτάκη. Ξαφνικά η μεγάλη στρατηγική επιτυχία του Πρωθυπουργού γίνεται ‘’Ταλιμπάν’’ του Ερντογάν, θέλει να υπάρξει επέκταση του τουρκολιβυκού συμφώνου συγχρόνως εκβιάζει τη χώρα μας. Στην Κρήτη αυτό που συμβαίνει, δεν έχει ξανασυμβεί – να στέλνει καραβιές μεταναστών και προσφύγων για να μας εκβιάσει. Πηγαίνει επίσημη αντιπροσωπεία με υπουργούς της Ελλάδας, της Μάλτας, της Ιταλίας και τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τους πετάει εκτός της χώρας!»

«Καταρχάς είναι ήττα της κυβέρνησης όσον αφορά το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Και είναι ήττα και της Ευρώπης για το θέμα προσφυγικό/μεταναστευτικό. Γιατί; Να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος: Μπορεί η Ευρώπη εύκολα να κάνει μια δήλωση με τη Λιβύη στα πρότυπα της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας που μπλόκαρε τις ροές από Τουρκία στο βορειανατολικό Αιγαίο; Όχι, διότι εδώ μιλάμε για μια μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Θα γίνουν πολλά παιχνίδια κάτω από το τραπέζι, θα έπρεπε να έχουμε προνοήσει για να μη φτάσουμε η Κρήτη -που είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού-, να πλήττεται κατ’ αυτόν τον τρόπο» πρόσθεσε.

Φάμελλος: Διπλωματικό φιάσκο για ΕΕ και για Μητσοτάκη

Παράλληλα, με δήλωσή του και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «διπλωματικό φιάσκο» για την ΕΕ και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Η απόφαση του μη διεθνώς αναγνωρισμένου καθεστώτος Χαφτάρ να κηρύξει ανεπιθύμητους τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ και τους αρμόδιους υπουργούς της Ελλάδας, της Μάλτας και της Ιταλίας είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη. Παράλληλα όμως αποτελεί κι ένα διπλωματικό φιάσκο. Καταρχάς για την ΕΕ που για ακόμα μια φορά εμφανίζεται απροετοίμαστη και κατώτερη των περιστάσεων. Αποτελεί όμως ένα ακόμη φιάσκο και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κάποτε διαφήμιζε τις σχέσεις της με την πλευρά Χαφτάρ και πλέον οι λιβυκές προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη: Από την πιθανή αποδοχή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου από την Βεγγάζη και την συμφωνία σεισμικών ερευνών με την Τουρκία, αλλά και με τη συνολική στάση της χώρας στο μεταναστευτικό», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Φάμελλος.

«Τελικά, το μόνο που μένει είναι οι πρόσφατες άνευ περιεχομένου δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για τήρηση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Λιβύης και οι επικοινωνιακοί λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η χώρα όμως καταγράφει μια ακόμα διπλωματική ήττα.»

«Απαιτείται, έστω και εκ των υστέρων, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σε Βεγγάζη και Τρίπολη για την υποχρέωση έμπρακτου σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα, από το μεταναστευτικό έως το Δίκαιο της Θάλασσας», καταλήγει ο κ. Φάμελλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - μεταναστευτικό: Αντί για τη Χώρα Σφακίων θα αποβιβαστούν στο Λαύριο οι 520 μετανάστες

Αμαλιάδα: Στον ανακριτή η Ειρήνη Μουρτζούκου - Δηλώνει αθώα

Πώς να συμπληρώσεις σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο: Οδηγίες και συμβουλές