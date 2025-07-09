Αμαλιάδα: Στον ανακριτή η Ειρήνη Μουρτζούκου - Δηλώνει αθώα

Στον αρμόδιο ανακριτή στην Πάτρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία κατηγορείται μεταξύ άλλων για τους θανάτους τριών βρεφών, δύο εκ των οποίων ήταν δικά της, βιολογικά παιδιά.

Σημειώνεται πως η κατηγορούμενη για τις κατά συρροή ανθρωποκτονίες των βρεφών και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας φίλης της χθες βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος της 25χρονης κατηγορούμενης, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε πως η εντολέας του δηλώνει αθώα και αυτό θα υποστηρίξουν, ενώ επισήμανε πως η υποξία δεν είναι ποτέ αιτία θανάτου. «Εκείνο που ερευνά η δικαιοσύνη είναι τι προκάλεσε την υποξία. Υποξία από μόνη της πάντως δεν είναι αίτια θανάτου. Θα απαντήσουμε λέξη προς λέξη στα πορίσματα αυτά» δήλωσε.

Κατά την παραμονή της στο Ανθρωποκτονιών δεν έδειξε προθέσεις μετάνοιας ή ομολογίας, ήταν όμως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η ίδια διαρκώς έλεγε προς τους αστυνομικούς πως την κυριεύουν δαίμονες και δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς έχει γίνει με τα παιδιά, αρνούμενη ωστόσο τις κατηγορίες.

Τα δύο από τα βρέφη ήταν δικά της παιδιά και οι ανθρωποκτονίες φέρεται να τελέστηκαν στις 19 Ιουνίου 2022 και στις 17 Οκτωβρίου 2023. Το τρίτο βρέφος ήταν μιας φίλης της στις 4 Φεβρουαρίου 2021 και κατηγορείται και για την απόπειρα δολοφονίας μιας ενήλικης γυναίκας που ήταν φίλη της το 2020, όπου φέρεται να είχε αποπειραθεί να τη δολοφονήσει, πνίγοντας την.

Σε δικογραφία είχε συμπεριληφθεί και η περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός βρέφους μιας άλλης φίλης της το 2016, όταν ήταν ανήλικη η κατηγορούμενη και για το λόγο αυτό δεν της ασκήθηκε δίωξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν κάθε κίνησή της 25χρονης, γι’ αυτό με το που εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης ήρθαν στο ξενοδοχείο που διέμενε την τελευταία εβδομάδα στην Ομόνοια. Την περίμεναν και όταν εμφανίστηκε την συνέλαβαν, ενώ εκείνη ξαφνιάστηκε.

Οι αποκαλυπτικές καταθέσεις και τα πορίσματα

Η δικογραφία βασίζεται σε 83 καταθέσεις γιατρών, συγγενών, νοσηλευτών, καθώς και σε τρεις κρίσιμες ιατροδικαστικές εκθέσεις που αμφισβητούν τα παθολογικά αίτια θανάτου. Παράλληλα, οι ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επανεξέτασαν όλους τους φακέλους και με ειδικές πραγματογνωμοσύνες διαπίστωσαν πως σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξαν ενδείξεις ασφυξίας, με φραγμό της μύτης και του στόματος.

Η έρευνα διήρκεσε πάνω από 8 μήνες και κρίθηκε πως υπάρχει άμεσος κίνδυνος φυγής ή τέλεσης νέου εγκλήματος, γι’ αυτό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρή νεαρή γυναίκα σε τροχαίο

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 500 άτομα σε σκάφος νότια της Γαύδου

Κρήτη - απάτες: Ηλικιωμένοι χάνουν πολλά λεφτά - Μία σύλληψη