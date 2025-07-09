Κρήτη - απάτες: Ηλικιωμένοι χάνουν πολλά λεφτά - Μία σύλληψη

Η μία μετά την άλλη οι απάτες στην Κρήτη με θύματα ηλικιωμένους πολίτες.

Χθες (Τρίτη 8/7) στο Ηράκλειο μία 81χρονη γυναίκα πίστεψε τον άγνωστο που της τηλεφώνησε και της συστήθηκε ως ο υπάλληλος λογιστηρίου και κατάφερε με τεχνάσματα να την πείσει να βάλει σε ένα τσαντάκι 1.600 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ και να τα παραδώσει σε έναν άνδρα, ο οποίος μάλιστα φορούσε χειρουργική μάσκα!

Και μία σύλληψη

Στο Ρέθυμνο συνελήφθη μία 37χρονη γυναίκα από την Εσθονία για τρεις τετελεσμένες απάτες και μία απόπειρα, με συνολική λεία 15.500 ευρώ! Η αλλοδαπή, σύμφωνα με την αστυνομία, είχει τον ρόλο "εισπράκτορα" σε κύκλωμα.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου τέσσερις (4) περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης (3 τετελεσμένες και 1 απόπειρα) που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και τη Ρόδο. Ταυτοποιήθηκε 37χρονη αλλοδαπή γυναίκα η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (08.07.2025) στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, η προαναφερόμενη γυναίκα εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών, με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου των παθόντων και της άμεσης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης.

Ειδικότερα, συνεργός της τηλεφωνούσε σε παθόντες, προσποιούμενος τον γιατρό και με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου, ζητούσε χρηματικά ποσά για να υποβληθούν δήθεν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ η 37χρονη είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας έχουν εξακριβωθεί τέσσερις (4) περιπτώσεις απάτης (3 τετελεσμένης και 1 απόπειρα) με τον ανωτέρω τρόπο δράσης, που διαπράχθηκαν στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και τη Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα από 28/06/2025 έως 06/07/2025 αποσπώντας από ηλικιωμένους συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.500 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η 37χρονη συλληφθείσα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο όπου διαμένει, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, αεροπορικά εισιτήρια και το ποσό των (400) ευρώ ως προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα της.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζει:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

