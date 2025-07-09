Πώς να συμπληρώσεις σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο: Οδηγίες και συμβουλές

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι ίσως το πιο καθοριστικό βήμα για κάθε υποψήφιο μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μια σωστά οργανωμένη και στοχευμένη δήλωση μπορεί να ανοίξει την πόρτα για σπουδές με πραγματικές προοπτικές και προσωπική ικανοποίηση.

Παρακάτω ακολουθούν βήμα-βήμα οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για να συμπληρώσεις με σιγουριά και στρατηγική το μηχανογραφικό σου, από τον Φροντιστηριακό Όμιλο ΕΝΑ:

1. Ενημερώσου για τις σχολές που σε ενδιαφέρουν:

- Μελέτησε τα τμήματα των ΑΕΙ που ανήκουν στο πεδίο σου.

- Δες προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα και μεταπτυχιακές δυνατότητες.

- Επισκέψου τις ιστοσελίδες των σχολών.

2. Κατάταξε τις σχολές με βάση την επιθυμία σου, όχι τις βάσεις:

- Μην κάνεις κατάταξη με βάση τα μόρια σου.

- Βάλε πρώτες τις σχολές που πραγματικά θέλεις.

3. Μην αφήνεις έξω σχολές που σε ενδιαφέρουν:

- Αν δεν δηλώσεις μια σχολή, δεν μπορείς να περάσεις σε αυτή, ακόμη κι αν έχεις αρκετά μόρια.

4. Λάβε υπόψη τον τόπο σπουδών και το κόστος διαβίωσης:

- Σκέψου αν μπορείς να ζήσεις μακριά από την οικογένειά σου.

- Υπολόγισε τα έξοδα.

5. Χρησιμοποίησε το δοκιμαστικό μηχανογραφικό:

- Φτιάξε πρόχειρες εκδοχές σε χαρτί.

- Πειραματίσου με διαφορετικές σειρές προτίμησης.

6. Ζήτησε γνώμη, αλλά κάνε ΕΣΥ την τελική επιλογή:

- Συζήτησε με καθηγητές και γονείς.

- Θυμήσου όμως ότι η τελική απόφαση είναι δική σου.

7. Πρόσεξε τα τεχνικά βήματα & τις ημερομηνίες:

- Πάρε κωδικό υποψηφίου.

- Υπέβαλε το μηχανογραφικό στην επίσημη πλατφόρμα.

- Πρόσεξε την καταληκτική ημερομηνία!

8. Παράλληλο Μηχανογραφικό – Μην το αγνοείς!

- Συμπλήρωσε και το μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ.

- Δίνει επιπλέον επαγγελματικές επιλογές.

Τελικός Έλεγχος Πριν την Υποβολή:

- Έχεις βάλει ΟΛΕΣ τις σχολές που σε ενδιαφέρουν;

- Η σειρά εκφράζει τις πραγματικές προτιμήσεις σου;

- Έχεις οριστικοποιήσει εγκαίρως;

Συμπέρασμα:

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι θέμα ενημέρωσης, στρατηγικής και προσωπικής επιλογής. Μην αφήσεις άλλους να αποφασίσουν για σένα. Ερεύνησε, σύγκρινε, ρώτα – και επένδυσε στην επιλογή που σε εκφράζει πραγματικά.

Καλή επιτυχία! ��

Επιλογές Σπουδών με Επαγγελματικό Μέλλον: Ανάλυση Ανά Επιστημονικό Πεδίο

Η σωστή επιλογή σπουδών είναι απόφαση ζωής και η γνώση των εναλλακτικών σε κάθε επιστημονικό πεδίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Παρακάτω παρουσιάζουμε σχολές με σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, πολλές από τις οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, με έμφαση σε σχολές κάτω από 13.000 μόρια.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Πέντε Τμήματα που Οδηγούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Παρότι προέρχονται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τα εξής πέντε τμήματα προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου:

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πάντειος, Πειραιάς, Παν. Μακεδονίας)

Αν και δεν στοχεύουν στην εκπαίδευση λογιστών, προσφέρουν επαρκή υποδομή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εμπόριο, τη διοίκηση, τα τουριστικά και τις δημόσιες σχέσεις. Πολλοί μαθητές του 1ου πεδίου έχουν επιχειρηματικό προσανατολισμό και μπορούν να ακολουθήσουν δρόμους που δεν είχαν φανταστεί.

Τέσσερις Σχολές με Μέλλον κάτω από 11.000 μόρια

Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα - 10.770 μόρια): Χωρίς ειδικό μάθημα, με υψηλή απορρόφηση σε τομείς τουρισμού, επιχειρήσεων και εκπαίδευσης. Η ρωσική είναι σπάνια γλώσσα με εμπορικές και πολιτιστικές προοπτικές.

Ψηφιακά Μέσα & Επικοινωνία (Αργοστόλι 8.980, Καστοριά 11.270): Εξειδίκευση σε δημόσιες σχέσεις, social media, ψηφιακές εφαρμογές, marketing και επικοινωνία.

Πολιτισμική Τεχνολογία & Επικοινωνία (Μυτιλήνη - 8.790): Multimedia, animation, επαυξημένη πραγματικότητα με εφαρμογές στον πολιτισμό και τα δημιουργικά επαγγέλματα.

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος - 8.765): Με κατευθύνσεις σε αρχαιολογία, γλωσσολογία και διοίκηση πολιτισμικών οργανισμών.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Σχολές κάτω από 11.000 μόρια με Ισχυρές Προοπτικές

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα - 11.400): Η δεύτερη ευκαιρία να γίνεις χημικός μηχανικός με ειδικότητα κυρίως στα υλικά, ιατρική βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογίες και γενικότερα Ευκαιρίες στη βιομηχανία.

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος - 9.800): Ασφάλεια πληροφοριών, τηλεπικοινωνίες, εταιρικές εφαρμογές, κρυπτογραφία.

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα - 9.570): Τομέας ενέργειας, αυτοκίνηση, ανανεώσιμες πηγές, Internet of Things.

Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΕΛΜΕΠΑ - 11.395 & 10.830): Κλασικές και σταθερές επιλογές με διαρκή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Σχολές με Μέλλον κάτω από 13.000 μόρια

Οινολογίας (Αθήνα 11.790, Δράμα 9.360): Σπουδές χημείας με εφαρμογή σε οινοποιεία, ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες.

Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων (από 9.583 μόρια): Ασφάλεια και ανάλυση τροφίμων, ποιότητα, έλεγχοι και εργαστηριακές εφαρμογές.

Διαιτολογίας (Τρίκαλα 12.805, Καλαμάτα 12.130, Σητεία 11.000): Άνοιγμα ιδιωτικού διαιτολογικού κέντρου, εργασία σε νοσοκομεία, διατροφογενετική και πρόληψη υγείας.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Το 4ο επιστημονικό πεδίο είναι γεμάτο με Σχολές που σε κάνουν οικονομολόγο. Με ποιο κριτήριο λοιπόν θα επιλέξεις σχολή όταν ξέρεις ότι όλες έστω και σε εισαγωγικά σε κάνει οικονομολόγο και μπορείς να γραφτείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Το πρώτο βήμα το οποίο σου δίνει το 70% της επιλογής για εμένα είναι να κάνεις τον κόπο να μπεις μέσα στα τμήματα και μέσα στα τμήματα να κατεβάσεις το πρόγραμμα σπουδών και τότε λοιπόν θα καταλάβεις τις πολύ μεγάλες διαφορές που έχει το κάθε τμήμα.

Όλες οι σχολές οδηγούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο, αλλά διαφέρουν σημαντικά:

Λογιστική & Χρηματοοικονομική: Έμφαση στα μαθηματικά και στατιστική.

Ναυτιλιακά: Δίκαιο θάλασσας, ναυλώσεις, οικονομία της ναυτιλίας.

Οικονομικές Επιστήμες: Θεωρητική οικονομία και μακροοικονομικά μοντέλα.

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων: Ηγεσία, κοστολόγηση, μάρκετινγκ, στρατηγική.

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία: Δημόσιες σχέσεις, ψυχολογία καταναλωτή, διαφήμιση.

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Διπλωματία, Ε.Ε., διεθνείς οργανισμοί.

Συμβουλή: Κατέβασε τα προγράμματα σπουδών, εκτύπωσε και σύγκρινε τα πριν αποφασίσεις.

Τρεις Σχολές με Μέλλον κάτω από 13.000 μόρια

Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία (Πειραιάς - 13.460): Οικονομολόγος με τεχνολογική κατεύθυνση και εστίαση στη βιομηχανική παραγωγή.

Ναυτιλία & Επιχειρηματικές Υπηρεσίες (Χίος - 9.850): Δυνατή σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω πρακτικής και καλού ακαδημαϊκού υπόβαθρου.

Στατιστικής (Πειραιάς 12.755, Γρεβενά 7.415, Σάμος 8.825): Ανάλυση δεδομένων, ποσοτικές μελέτες, χρηματοοικονομικές και επιστημονικές εφαρμογές.

Κοινές Σχολές για Όλα τα Πεδία: Μία Μεγάλη Ευκαιρία

Επιστημών Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα): Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δάσκαλο ή κοινωνικό λειτουργό. Εργασία σε κοινωνικές δομές, δημόσιες υπηρεσίες, κέντρα μεταναστών, ΜΚΟ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ιδανική επιλογή για όσους βρίσκονται εκτός του 1ου πεδίου και επιθυμούν κοινωνικό έργο.

Συμπέρασμα: Οι εναλλακτικές σε κάθε επιστημονικό πεδίο είναι πολλές, αρκεί να ψάξεις και να συγκρίνεις προγράμματα σπουδών, να αξιολογήσεις τις προσωπικές σου κλίσεις και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Το μηχανογραφικό είναι το πρώτο βήμα μιας καριέρας – κάνε το με επίγνωση και στρατηγική.

Μεταγγραφες

Προσοχή στις αντιστοιχίες των μετεγγραφών καθώς έχουμε αλλαγές. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στη ψυχολογία όπου πλέον η Φλώρινα είναι αντίστοιχη με τα υπόλοιπα για μετεγγραφή ενώ το Διδυμότειχο δεν είναι. Οι μηχανικοί που ήταν πρώην τει και έγιναν πανεπιστήμια και έγιναν πολυτεχνία είναι πλέον αντίστοιχα μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος που εκτιμούμε ότι θα ανεβάσει σε σχέση με άλλες σχολές τη βάση σε αυτά τα τμήματα.

Οι στατιστικές ενώ στο τίτλο τους έχουν τη λέξη στατιστική δεν είναι όλες αντίστοιχες μεταξύ τους και γιατί σας τα λέω αυτά γιατί θέλω οπωσδήποτε να καθίσετε πριν δηλώσετε οποιαδήποτε σχολή να διαβάσετε τις αντιστοιχίες των μετεγγραφών.

Γιατί αν έχεις κάνει μία επιλογή στην οποία δεν μπορείς να πάρεις μετεγγραφή λόγω μη αντιστοιχίας αλλά εσύ είχες τη δυνατότητα τότε δεν θα περάσεις εκεί που ήθελες με τη μετεγγραφή αλλά θα επιβαρυνθεί και η οικογένειά σου ένα ποσό πάνω από 30.000 απ’ ότι αν σπούδαζες εκεί που διαμένεις ή εκεί που ήθελες να πας που είναι τα αδέλφια σου και τα λοιπά. Οπότε μεγάλη προσοχή.