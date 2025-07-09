Νέα σύμβαση Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και ΔΕΥΑ Ηρακλείου για παροχή νερού από τον Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) προχώρησαν στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή νερού από τον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη προς τις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Ηρακλείου.

Η σύμβαση την οποίαν υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Άρης Παπαδογιάννης και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, κ. Γιώργος Βουρεξάκης, προβλέπει την προμήθεια συνολικής ποσότητας 2.500.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου νερού, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 625.000 κυβικά μέτρα.

Η συνολική αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στα 961.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ενώ η ισχύς της είναι μέχρι και τις 31/12/2025.

Το νερό που παρέχεται βάσει της εν λόγω σύμβασης, υφίσταται πλήρη επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη, εξασφαλίζοντας την υδροδότηση μεγάλου μέρους της πόλης του Ηρακλείου.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενισχύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται υπό πίεση. Μέσα από αυτή τη σύμβαση, επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στη διασφάλιση ποιοτικού και επαρκούς νερού για τις τοπικές κοινωνίες. Ο Ο.Α.Κ., σε αγαστή συνεργασία με τη ΔΕΥΑΗ – πολύτιμο και σταθερό της συνεργάτη του εδώ και χρόνια - αξιοποιεί τις υποδομές του Αποσελέμη με υπευθυνότητα, διαφάνεια και στόχο το κοινό καλό».

Η σύμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ο.Α.Κ. για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του νησιού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων ύδρευσης σε συνθήκες περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.

