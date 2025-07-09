Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στις Αρχάνες για ηχορύπανση οχημάτων – Κατασχέθηκε ΙΧ

Αποφασισμένη να βάλει τέλος στο φαινόμενο της ηχορύπανσης που προκαλείται από οχήματα τις βραδινές ώρες εμφανίζεται η Ελληνική Αστυνομία, με τις Αρχάνες να βρίσκονται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο των επιχειρήσεων.

Όπως μας ενημέρωσαν αναγνώστες μας, το βράδυ της Τρίτης στήθηκε επιχείρηση στην κεντρική πλατεία των Αρχανών, με αστυνομικούς της Τροχαίας να αιφνιδιάζουν τους οδηγούς που επιδίδονταν σε επικίνδυνη και θορυβώδη οδήγηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, νεαροί οδηγοί πραγματοποιούσαν συνεχόμενες διελεύσεις με τα οχήματά τους από τον κεντρικό δρόμο, προκαλώντας έντονη ενόχληση στους περίοικους λόγω του θορύβου – κυρίως από τις εξατμίσεις. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο με τετραπλές απολήξεις εξάτμισης, το οποίο –όπως καταγγέλλουν κάτοικοι– προκαλούσε εκκωφαντικό θόρυβο κάθε φορά που ο οδηγός του επιτάχυνε επιθετικά.

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση: σε ελάχιστο χρόνο κατέφθασε γερανός της Τροχαίας, ο οποίος απομάκρυνε το όχημα από το σημείο. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες από παρευρισκόμενους, ο νεαρός οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης, γεγονός που προσέθεσε μια ακόμα σοβαρή παράβαση στο περιστατικό.

Οι κάτοικοι των Αρχανών εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη συχνότητα των ελέγχων από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως σημειώνουν, οι παρεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της ησυχίας και της ασφάλειας στο φιλήσυχο χωριό, το οποίο συχνά ταράσσεται από οδηγούς που κινούνται με επικίνδυνο και προκλητικό τρόπο. Η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται πως εντείνει την παρουσία της στην περιοχή, αποσκοπώντας στον περιορισμό των φαινομένων αυτών που απειλούν την καθημερινότητα των κατοίκων και διαταράσσουν τη δημόσια τάξη.

