Στη Μαλακάσα οι 520 αλλοδαποί που διασώθηκαν στη Γαύδο - «Έμφραγμα» στους χώρους φιλοξενίας της Κρήτης

Νέες βάρκες προσεγγίζουν την Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας να μην έχουν τέλος.

Πλοιάριο με 520 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα 17 ναυτικά μίλα νότια της Γαύδου, αντί για τη Χώρα Σφακίων δόθηκε εντολή οι αλλοδαποί να μεταφερθούν στο λιμάνι του Λαυρίου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, με τη συμμετοχή δύο αεροσκαφών της Frontex και τεσσάρων παραπλεόντων πλοίων. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες – άνεμοι εντάσεως έως και 6 μποφόρ – δυσχέραναν σημαντικά τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε καθώς έγινε αντιληπτό ότι η πίεση στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς θα ήταν τεράστια. Στο συγκεκριμένο προσωρινό «καταυλισμό» που στήθηκε για την εξυπηρέτηση των μεταναστών βρίσκονται ήδη περίπου 800 μετανάστες.

Το δεξαμενόπλοιο μέχρι να φτάσει στο Λαύριο, θα συνοδεύεται από το πλοίο ανοιχτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος που συμμετείχε στην πολύωρη επιχείρηση διάσωσης, αναφέρει η ΕΡΤ.

Αρχές και κάτοικοι σε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο έχουν φτάσει στα όριά τους και η κυβέρνηση προαναγγέλλει δραστικά μέτρα.

Τα τρία μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για το μεταναστευτικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης», μίλησε για τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό.

Η κυβέρνηση αποφάσισε:

Αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν από την Αφρική με πλωτά μέσα

Ιδρυση τουλάχιστον μίας κλειστής δομής στην Κρήτη

Συνέχιση των συνομιλιών με τις κυβερνήσεις στη Λιβύη, πιο ενεργή συνεργασία Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού με τις τοπικές αρχές σε επιχειρήσεις αποτροπής.

Μητσοτάκης: «Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα, θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται»

«Αναστέλλεται η εξέταση αιτήσεων ασύλου για τρεις μήνες για όσους φτάνουν από την Αφρική με πλωτά μέσα», είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα, θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι διασωθέντες από τη χθεσινή επιχείρηση εμπορικού σκάφους δεν θα αποβιβαστούν στην Κρήτη, αλλά θα μεταφερθούν αρχικά στο Λαύριο και στη συνέχεια σε φυλασσόμενες δομές μετανάστευσης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγω για ίδρυση τουλάχιστον μίας μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη, ενώ τόνισε ότι οι συζητήσεις με τις κυβερνήσεις στη Λιβύη συνεχίζονται.

