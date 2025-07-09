Παραλίγο τραγωδία στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού - ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Παραλίγο τραγωδία θα μπορούσε να σημειωθεί επί της Λεωφόρου Καλκαιρινού στο Ηράκλειο, καθώς ένα ακόμη περιστατικό με σύγκρουση δίκυκλου και αυτοκινήτου καταγράφηκε πριν από μερικές ώρες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα στο Facebook ''Όψεις του Ηρακλείου'' ένα αυτοκίνητο πραγματοποιεί απότομο ελιγμό, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με διερχόμενο μηχανάκι.

Ευτυχώς από το περιστατικό ο οδηγός της μηχανής δεν τραυματίστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι μερικές ημέρες πριν ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα επί της Λ. Καλοκαιρινού με έναν δικυκλιστή να τραυματίζεται σοβαρά όταν ένας ανήλικος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε τον διανομέα και τον πέταξε αρκετά μέτρα μακριά.

Ο ανήλικος Παλαιστίνιος οδηγός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές και είχε συλληφθεί εντός του αυτοφώρου.

Κρήτη: Θρήνος για την 31χρονη Αναστασία που "έσβησε" στην άσφαλτο - Σοκάρουν οι εικόνες

Ηράκλειο: Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τί λέει ο Εμπορικός Σύλλογος