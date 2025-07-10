Φωτιά στον Ωρωπό: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Βελτιωμένη η εικόνα

Εμφανώς βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στον Ωρωπό, καθώς οι άνεμοι έχουν πλέον κοπάσει και όλα δείχνουν πως η πυρκαγιά θα ελεγχθεί άμεσα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός και δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την περιορίσουν. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Παράλληλα, σύσταση για εκκένωση στη δομή της Μαλακάσας, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στον Ωρωπό, εισηγήθηκε η Πυροσβεστική.

Ωστόσο, η δομή -προς το παρόν- δεν εκκενώνεται αφού η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην ίδια την δομή, αναφέρει σε νέα ενημέρωσή της η ΕΡΤ.

Στη δομή βρίσκονται περισσότεροι από 2.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν απειλείται από την πυρκαγιά, ωστόσο αργά το βράδυ της Τετάρτης όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Πυροσβεστική εισηγήθηκε να εκκενωθεί προληπτικά, καθώς σε περίπτωση που πλησίαζαν τη δομή οι φλόγες θα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί γρήγορα αυτή η επιχείρηση.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορισμό και βελτίωση της κατάστασης, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στον έλεγχο της πυρκαγιάς», σημείωσε και επισήμανε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και συνεχίζουν να δίνουν ολονύχτια μάχη. «Η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί και η μάχη των πυροσβεστών θα είναι ολονύχτια, προκειμένου το ξημέρωμα να μας βρει στην καλύτερη δυνατή φάση για την πλήρη αντιμετώπισή της», υπογράμμισε ο πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης τα ξημερώματα.

Επιχειρούν 210 πυροσβέστες , 11 ομάδες δασοκομάντο και 51 οχήματα, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Περιφέρεια Αττικής.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει μεταβεί κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. για τη διερεύνηση της αιτίας της πυρκαγιάς.

