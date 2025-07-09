Φωτιά στον Ωρωπό: Ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις - Εστάλη 112 για εκκένωση
clock 19:19 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (9/7) σε περιοχή του Ωρωπού.

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπροχώρι.

Για την κατάσβεσή της, έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και 13 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 6 Ε/Π. Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των εθελοντών.

Οι καπνοί από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή διακρίνονται από τα διερχόμενα οχήματα επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.

Μετά την ανάρτηση της Πυροσβεστικής, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας να απομακρυνθούν προς Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

