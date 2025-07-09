Φωτιά στον Ωρωπό: Ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις - Εστάλη 112 για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (9/7) σε περιοχή του Ωρωπού.
Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπροχώρι.
Για την κατάσβεσή της, έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και 13 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 6 Ε/Π. Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των εθελοντών.
Οι καπνοί από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή διακρίνονται από τα διερχόμενα οχήματα επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ασπροχώρι #Ωρωπού #Αττική απομακρυνθείτε προς Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ @pyrosvestiki @hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 9, 2025
Μετά την ανάρτηση της Πυροσβεστικής, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας να απομακρυνθούν προς Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.
