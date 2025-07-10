Αγωνία για τον Έλληνα ένοπλο φρουρό του “Eternity C” - Φέρεται να έχει απαχθεί από τους Χούθι
clock 08:52 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο κατακόρυφο η αγωνία για την τύχη του Έλληνα ένοπλου φρουρού ασφαλείας στο ελληνόκτητο πλοίο «Eternity C», στο οποίο επιτέθηκαν οι Χούθι με drones και ρουκέτες με αποτέλεσμα την βύθισή του. Πρόκειται για δεύτερη επίθεση των ανταρτών στην Ερυθρά Θάλασσα, σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων, μετά το «Magic Seas» το οποίο επίσης βυθίστηκε.

Οι Αρχές επιβεβαιώνουν πως 15 μέλη του πληρώματος του «Eternity C» αγνοούνται, ανάμεσά τους και ο Έλληνας ένοπλος φρουρός, για τον οποίο υπάρχουν σενάρια ότι έχει απαχθεί από τους αντάρτες Χούθι.

Ο Έλληνας φρουρός ασφαλείας φέρεται να εγκατέλειψε τελευταίος το πλοίο, μαζί με τον Φιλιππινέζο πλοίαρχο, τη στιγμή που αυτό είχε αρχίσει να βυθίζεται.

Αυτό κατέθεσαν μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν από σκάφη της Ευρωπαϊκής αποστολής που επιχειρεί στην περιοχή.

Οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, την οποία χαρακτηρίζουν ως «πράξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό». Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι διέσωσαν ναυτικούς και τους μετέφεραν σε ασφαλή τοποθεσία για παροχή ιατρικής βοήθειας, χωρίς όμως να προσδιορίζουν ποιοι βρίσκονται υπό την ομηρία τους.

