Αγωνία για τον Έλληνα ένοπλο φρουρό του “Eternity C” - Φέρεται να έχει απαχθεί από τους Χούθι

Στο κατακόρυφο η αγωνία για την τύχη του Έλληνα ένοπλου φρουρού ασφαλείας στο ελληνόκτητο πλοίο «Eternity C», στο οποίο επιτέθηκαν οι Χούθι με drones και ρουκέτες με αποτέλεσμα την βύθισή του. Πρόκειται για δεύτερη επίθεση των ανταρτών στην Ερυθρά Θάλασσα, σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων, μετά το «Magic Seas» το οποίο επίσης βυθίστηκε.

Οι Αρχές επιβεβαιώνουν πως 15 μέλη του πληρώματος του «Eternity C» αγνοούνται, ανάμεσά τους και ο Έλληνας ένοπλος φρουρός, για τον οποίο υπάρχουν σενάρια ότι έχει απαχθεί από τους αντάρτες Χούθι.

Ο Έλληνας φρουρός ασφαλείας φέρεται να εγκατέλειψε τελευταίος το πλοίο, μαζί με τον Φιλιππινέζο πλοίαρχο, τη στιγμή που αυτό είχε αρχίσει να βυθίζεται.

Αυτό κατέθεσαν μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν από σκάφη της Ευρωπαϊκής αποστολής που επιχειρεί στην περιοχή.

Οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, την οποία χαρακτηρίζουν ως «πράξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό». Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι διέσωσαν ναυτικούς και τους μετέφεραν σε ασφαλή τοποθεσία για παροχή ιατρικής βοήθειας, χωρίς όμως να προσδιορίζουν ποιοι βρίσκονται υπό την ομηρία τους.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف القوَّات البحرية، سفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أُم الرشراش بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية.

وقد أدت العملية إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوتِ والصورةِ. pic.twitter.com/d0TCgEodiP — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 9, 2025

Πώς έγινε η επίθεση Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/7), περίπου 50 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας και πλήρωμα 25 ατόμων, δέχθηκε σφοδρά πυρά, πλωτά drones και επιθέσεις από ταχύπλοα. Τέσσερις ναυτικοί σκοτώθηκαν, έξι διασώθηκαν και 15 συνεχίζουν να αγνοούνται, ανάμεσά τους ο Έλληνας φρουρός και ο πλοίαρχος. Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση, που κυκλοφόρησε από τους Χούθι, δείχνει σκηνές από την έκρηξη και τη βύθιση του πλοίου, επιβεβαιώνοντας τη βιαιότητα της ενέργειας. مشاهد استهداف وإغراق سفينة (ETERNITY C) بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر القوات المسلحة اليمنية واتجاهها إلى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/dbs404YF6u — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 9, 2025 Οι έρευνες συνεχίζονται με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια των ομήρων και την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή.

Πάτρα: Σε αναστολή όλη η ιατροδικαστική υπηρεσία με απόφαση Φλωρίδη

Κρήτη: Δομές φιλοξενίας μεταναστών - Τι εξετάζεται από την Κυβέρνηση