Κρήτη: Δομές φιλοξενίας μεταναστών - Τι εξετάζεται από την Κυβέρνηση

Στον απόηχο του λιβυκού αιφνιδιασμού με την «απέλαση» από τη Βεγγάζη της αποστολής του επιτρόπου Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ και των τριών αρμόδιων υπουργών από Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα και την εντεινόμενη πίεση με τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και τις ακτές της Γαύδου που αγγίζουν το 320% σε σχέση με πέρυσι, η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της.

Η Κρήτη που «σηκώνει» το βάρος του τουρισμού και αποτελεί τόπο καταγωγής τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκεται για δεύτερη φορά, μετά την υπόθεση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και η τοπική κοινωνία βρίσκεται κυριολεκτικά στα κάγκελα για τη δημιουργία των κλειστών κέντρων. «Κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης που την Παρασκευή θα έχει σύσκεψη με τον Θάνο Πλεύρη στην Αθήνα.

Ανενεργά στρατόπεδα

Στην κυβέρνηση έχει ληφθεί η απόφαση να χρησιμοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκρίνονται δύο, ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο, να έχουν ακόμη καταλήξει. Προτάσεις έχουν γίνει για χρησιμοποίηση στρατοπέδων και τους τέσσερις νομούς με τις αποφάσεις να τις λαμβάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες.

Η «μετατροπή» των ανενεργών στρατοπέδων καθώς και η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν κι ο λόγος που στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου μετείχε και ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας.

Αρματαγωγό στην Κρήτη

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να αποφασίστηκε ακόμη, και η αποστολή αρματαγωγού του Πολεμικού Ναυτικού στην Κρήτη για τη μεταφορά μεταναστών, καθώς λόγω καλοκαιριού τα πλοία είναι γεμάτα.

Η δημιουργία μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από βήματος Βουλής μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να αναχαιτίσει τους «πιέσεις» Χαφτάρ που υιοθετώντας μοντέλο Τουρκίας εκβιάζει για ανταλλάγματα, ωστόσο, στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δεν υπάρχει αναφορά, καθώς δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Εάν χρειαστεί πάντως, θα υπάρξει.

«Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται», ανέφερε στη Βουλή ο πρωθυπουργός για να προσθέσει ότι «η κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει».

“Ασύμμετρη” απειλή

Η κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε στο συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή προβλέπει:

Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρειο Αφρική». «Τα άτομα αυτά», αναφέρει η ρύθμιση, «επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής». Η διάταξη ισχύει για διάστημα τριών μηνών.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για ροές που συνιστούν «ασύμμετρη απειλή» και όπως υπογραμμίζεται «αντιμετωπίζεται η κατάσταση ανάγκης που υφίσταται η χώρα λόγω των αυξημένων ροών πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται παράν μα δια της θαλάσσιας οδού, με πλωτά μέσα προερχόμενα από τη Βόρεια Αφρική».

Ενδεικτικά αναφέρεται, πως οι αφίξεις από τη Λιβύη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος κατά το χρονικό διάστημα από Ι/1/2025 έως και τις 8/7/2025 είναι αυξημένες ποσοστό 320% σε σχέση με το αντίστοιχοχρονικό διάστημα πέρυσι. Μόνον το το τελευταίο δεκαήμερο έχουν καταγραφεί αφίξεις περισσότερων πολιτών τρίτων χωρών από τη Λιβύη, σε σχέση με το σύνολο του έτους 2024.

«Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στους παρανόμως εισερχόμενους στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών, δια της θαλάσσιας οδού, με πλωτά μέσα προερχόμενα από τη Βόρεια Αφρική αλλά και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποδοχής αιτούντων άσυλο».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό οι 400 που διασώθηκαν νότια της Κρήτης, μεταφέρονται όχι στην Κρήτη αλλά στο Λαύριο και από εκεί στις φυλασσόμενες δομές, ενώ Πολεμικό Ναυτικό και Λιμενικό θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιο ενεργή συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε επιχειρήσεις αποτροπής.

Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για μια απαραίτητη προσωρινή αντίδραση που στηρίζεται στην ίδια νομική επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020.

