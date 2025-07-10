ΤΕΤ.15 Απρ 2026 09:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτου κινητοποίησε την Πυροσβεστική
Πυροσβεστικό
clock 07:42 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και συνολικά 10 άνδρες έσπευσαν σε περιστατικό φωτιάς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, μετά από κλήση που δέχθηκαν για φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτου στην περιοχή της Φορτέτσας.

Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός, καθώς πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, ενώ και ο καπνός που προκλήθηκε από την φωτιά ήταν έντονος, με συνέπεια να ανησυχήσουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε άμεσα, χωρίς να σημειώνονται τραυματισμοί.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis