Ηράκλειο: Φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτου κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και συνολικά 10 άνδρες έσπευσαν σε περιστατικό φωτιάς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, μετά από κλήση που δέχθηκαν για φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτου στην περιοχή της Φορτέτσας.

Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός, καθώς πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, ενώ και ο καπνός που προκλήθηκε από την φωτιά ήταν έντονος, με συνέπεια να ανησυχήσουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε άμεσα, χωρίς να σημειώνονται τραυματισμοί.

