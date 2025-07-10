ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοίγουν όλοι οι φάκελοι, ξεκλειδώνουν βάσεις δεδομένων

Η ενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τη διαλεύκανση υποθέσεων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων τοποθετεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο «μικροσκόπιο» όλων των εγχώριων ελεγκτικών μηχανισμών.

Χθες, μετά από εντολή για την διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας που έδωσε ο εισαγγελέας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Δημήτρης Γκύζης, δώδεκα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, παρουσία εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, έκαναν «έφοδο» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κλιμάκιο των αστυνομικών προχώρησε σε κατάσχεση αντιγράφων από τις βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα ζητήθηκαν όλες οι δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από το 2019 έως το 2024, καθώς και αντίγραφο από όλο το back up αρχείο που διατηρεί ο Οργανισμός.

Πέρα από τη διασταύρωση δεδομένων που θα οδηγήσει στην στοιχειοθέτηση των πορισμάτων, οι δύο Διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε εκ των υστέρων μεταβολή στα στοιχεία του αρχείου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία της συλλογής των ψηφιακών δεδομένων διήρκησε αρκετές ώρες και χαρακτηρίστηκε από πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ πρόθεση της Ειδικής Επιτροπής είναι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν έως ότου εντοπιστούν όλοι όσοι έχουν εισπράξει παρανόμως κοινοτικές ενισχύσεις.

«Ο Οργανισμός έχει στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών όλα τα δεδομένα ως οφείλει και ελπίζουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανακτήσει γρήγορα και το κύρος του», ανέφερε σε δήλωσή του ο ομότιμος καθηγητής Γιώργος Ζαλίδης, Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή για την εντολή του κ. Γκύζη φέρεται ότι στάθηκε η αναφορά σε «εγκληματικές οργανώσεις που λυμαίνονται τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ» στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ωστόσο, ενδεχομένως, η προκαταρκτική έρευνα δεν θα εστιάσει μονάχα στα 6.500 ΑΦΜ που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά θα διευρυνθεί σε όλες τις πληρωμές που έχει κάνει ο Οργανισμός.

Συντονισμός με Κοβέσι

Ο εισαγγελέας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρεται να είναι σε επικοινωνία με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να έχει ενημερώσει για τις ενέργειές του. Όλα τα ψηφιακά πειστήρια που περιλαμβάνουν τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, γεωχωρικά δεδομένα κτλ θα μεταφερθούν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα γίνει διερεύνηση ποινικών αδικημάτων όπως απάτη, πλαστογραφία κτλ που στοιχειοθετούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, «τρέχει» και ο εκτεταμένος έλεγχος (σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας) που έχει ξεκινήσει και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα διερευνήσει όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ενώ θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα.

Ήδη ο κ. Βουρλίωτης έχει ζητήσει από τη Βουλή να του διαβιβαστεί αντίγραφο της ογκώδους δικογραφίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης θα προσχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων

