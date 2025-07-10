Πάτρα: Σε αναστολή όλη η ιατροδικαστική υπηρεσία με απόφαση Φλωρίδη
Μουρτζούκου1
clock 08:22 | 10/07/2025
newsroom ekriti.gr

Σε αναστολή τίθεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Η απόφαση αυτή του κ. Φλωρίδη αποδίδεται σε δυσλειτουργία της υπηρεσίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των τεσσάρων ιατροδικαστών έχει αποβιώσει, η μέχρι πρότινος προϊσταμένη έχει τεθεί σε αργία, ένας ακόμη ιατροδικαστής έχει παραιτηθεί, ενώ ο τέταρτος φέρεται να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην απόφαση του κ. Φλωρίδη έπαιξαν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που εκδόθηκαν από την συγκεκριμένη υπηρεσία τόσο για τους θανάτους των δύο παιδιών της Ειρήνης Μουρτζούκου, όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Θέλουμε να προστατεύσουμε το κύρος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρουν: «Θέλουμε να προστατεύσουμε το κύρος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας καθώς με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία».

Μέχρι να στελεχωθεί εκ νέου η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, τα περιστατικά θα καλύπτονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου.

