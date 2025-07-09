Κρήτη - Μεταναστευτικό: Στα όρια τους οι λιμενικοί - Ζητούν άμεση ενίσχυση πριν να είναι αργά

Την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη με 30 αποσπασμένα στελέχη, ζήτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, υπό το βάρος της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Σφακιανάκης επισήμανε ότι «το προσωπικό έχει εξαντληθεί» και πως ήδη θα έπρεπε να έχουν έρθει ενισχύσεις, όπως και να έχει υπάρξει ήδη επανασχεδιασμός των κινήσεων με βάση τα νέα δεδομένα, «πριν να είναι αργά» όπως τόνισε, σχολιάζοντας τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, οι οποίες αναφέρουν ότι «στη Λιβύη στοιβάζονται χιλιάδες άτομα, έτοιμα να φύγουν με πλοιάρια».

Την ίδια ώρα στα Χανιά παραμένουν ήδη εκατοντάδες μετανάστες, φιλοξενούμενοι προσωρινά σε υποδομές της περιοχής. Η πίεση στις νότιες ακτές της Κρήτης είναι πλέον έντονη, με τις τοπικές κοινωνίες και τις υποδομές φιλοξενίας να δοκιμάζονται από τη συνεχή και αυξανόμενη ροή ανθρώπων τις τελευταίες ημέρες.

«Μια τέτοια αύξηση στον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στα νότια του νησιού, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί» εξήγησε ο κ. Σφακιανάκης, που επισήμανε ότι «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λέει ότι είναι αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαντά ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον» σχολίασε, ενώ συμπλήρωσε πως «το μεγαλύτερο φορτίο το έχει επωμιστεί το Λιμενικό Σώμα».

Ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε ότι οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων μέσα σε χώρο στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν είναι οι κατάλληλες, ενώ διευκρίνισε ότι πλέον των περίπου 250 μεταναστών που φιλοξενούνται στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα να φιλοξενηθούν άλλοι και «εάν υπάρξει άλλο περιστατικό δεν θα ξέρουμε που να τους πάμε».

Νέα άφιξη μεταναστών στην παραλία της Παλαιόχωρας

Την ώρα που οι Λιμενικές Αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, οι αφίξεις αλλοδαπών συνεχίζονται. Νωρίτερα σήμερα (09.07) νέα καραβιά με 37 άτομα εντοπίστηκε στην παραλία της Παλαιόχωρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην δομή φιλοξενίας στην Αγυιά, όπου ήδη εκεί βρίσκονται πάνω από 800 μετανάστες.

Συνεχίζονται οι μεταφορές μεταναστών σε δομές της ηπειρωτικής χώρας

Στην ελεγχόμενη δομή της Μαλακάσας έχουν ήδη οδηγηθεί περισσότεροι από 300 πρόσφυγες/μετανάστες που είχαν φθάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, την Τρίτη μεταφέρθηκαν προς τη δομή αυτή 165 άτομα από το Ηράκλειο, ενώ την Τετάρτη μεταφέρθηκαν στην ίδια δομή 84 άτομα από τα Χανιά και 67 από το Ηράκλειο.

Οι 520 πρόσφυγες/μετανάστες που περισυνελέγησαν τη νύχτα από το Λιμενικό σε μια δύσκολη επιχείρηση λόγω των καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέρονται ήδη στο Λαύριο όπου αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Από εκεί θα μεταφερθούν επίσης στη δομή της Μαλακάσας.

Οι μεταφορές μεταναστών προς δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας συνεχίζονται με σκοπό την αποσυμφόρηση της Κρήτης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

