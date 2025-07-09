Κρήτη: Σε ποια περιοχή σκαρφάλωσε ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου ;
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
clock 19:19 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Κορυφώθηκε την Τετάρτη (9/7), ο καύσωνας των τελευταίων ημερών με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Η υψηλότερη θερμοκρασία (40,1 °C) καταγράφηκε στη Σούδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στις Βρύσες Χανίων (39,7°C), στη Γόρτυνα (39,5°C), στην Πλώρα (39,3°C), στους Αγίους Πάντες Χανίων (39,3°C), στα Χανιά (38,7°C), στην Παλαιόχωρα Χανίων (38,5°C) και στο Νεροκούρου Χανίων (38,4°C).

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

χαρτης θερμοκρασιων

Στη Μαλακάσα οι 520 αλλοδαποί που διασώθηκαν στη Γαύδο - «Έμφραγμα» στους χώρους φιλοξενίας της Κρήτης

Μητσοτάκης: Όποιος μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται και θα κρατείται - Μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη

Παραλίγο τραγωδία στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού - ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

 

Κρητη Καύσωνας Υψηλές Θερμοκρασίες
