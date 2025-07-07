Χούθι: Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι κατηγόρησαν το πλοίο ότι είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι και υποστήριξαν ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να βυθιστεί.

Οι Χούθι στοχοθέτησαν «το πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί. Η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και τρία drones», πρόσθεσε σύμφωνα με τα πρακτορείο Reuters και AFP.

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από οκτώ ταχύπλοα με ενόπλους.

Τα 22 μέλη του πληρώματος (17 υπήκοοι Φιλιππίνων, 1 υπήκοος Ρουμανίας, 1 υπήκοος Βιετνάμ, καθώς και 3 υπήκοοι Σρι Λάνκα μέλη της ομάδας ασφαλείας) διασώθηκαν από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής της Υεμένης.

Σύμφωνα με την επιχείρηση «Ασπίδες», το πλοίο δεν είχε αιτηθεί συνοδεία ή προστασία.

Κανένας Έλληνας στο πλήρωμα

Πηγές από το Υπουργείο Ναυτιλίας δήλωσαν ότι κανένας Έλληνας δεν βρίσκεται μεταξύ των μελών του πληρώματος, ούτε της ομάδας ασφαλείας.

Το πλοίο δεν φέρει ελληνική σημαία, αν και ανήκει σε ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία.

