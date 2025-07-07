Τουρκία: Δίκτυο κατασκοπείας στην Ευρώπη με κονδύλια της Ε.Ε.

Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα νέα «κατορθώματα» του Ρετζέπ Νταγίπ Ερντογάν. Με ευρωπαϊκά κονδύλια έχει στήσει τεράστιο δίκτυο κατασκοπείας σε ευρωπαϊκές χώρες, εννοείται και στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα εταιρείες της Τουρκίας έχουν πάρει από ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γαλλία και Ουγγαρία, τη δουλειά επεξεργασίας βιομετρικών στοιχείων των πολιτών τους, των ευρωπαίων πολιτών, για την έκδοση των διαβατηρίων τους.

Σύμφωνα με την Nordic Monitor, οι πληροφορίες, αναφορές και οι εκθέσεις της οποίας, κατά κανόνα αποδεικνύονται αξιόπιστες και τεκμηριωμένες, αποκαλύπτεται ότι μεγάλο μέρος των κονδυλίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει στην Τουρκία, στο πλαίσιο της προ-ενταξιακής διαδικασίας (IPA) έχουν διοχετευθεί στη χρηματοδότηση κατασκοπευτικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Τα τουρκικά Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών φέρεται να χρησιμοποίησαν εκατομμύρια ευρώ για τη συλλογή πληροφοριών εναντίον κρατών-μελών.

Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού η Τουρκία εξελίσσεται σε σημαντικό παραγωγό βιομετρικών διαβατηρίων και ήδη εκτυπώνει για λογαριασμό της Ουγγαρίας και της Γαλλίας. Στην ουσία η Τουρκία μπορεί να φακελώνει ευρωπαίους πολίτες.

Επιπλέον έχουμε και την αποκάλυψη (πάλι από την Nordic Monitor) της σχετικής συμφωνίας για συνεργασία της Άγκυρας με το νέo καθεστώς Αλ Τζολάνι της Συρίας.

Με βάση αυτές τις αποκαλύψεις - βόμβα, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μέλος των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Ασφάλειας & Άμυνας, κατέθεσε γραπτή Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το τί μέτρα σκοπεύει να λάβει, αλλά κυρίως ζητά την παρέμβασή της για έλεγχο όλων των κονδυλίων που έχει λάβει η Τουρκία στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας. Ζητά επίσης επιστροφή όσων κονδυλίων δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους της διατέθηκαν.

Σε βίντεο συνέντευξη στη HuffPost και τον σύμβουλο έκδοσης/αρθρογράφο της, Τέρενς Κουίκ, ο κ.Φαραντούρης δήλωσε ότι απαιτεί από την Ε.Ε. να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των βιομετρικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, η οποία εμπλέκεται στη συλλογή και επεξεργασία τέτοιων ευαίσθητων δεδομένων. Καταθέτει μάλιστα στην συνέντευξή του στην HuffPost την άλλη εξέλιξη, ότι η Τουρκία πήρε και την δουλειά της επεξεργασίας των βιομετρικών στοιχείων όλων των πολιτών της Συρίας και τις εκτυπώσεις διαβατηρίων από το καθεστώς Τζολάνι στη Συρία. Και προσθέτει: «Ο αυστηρός έλεγχος χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων επιβάλλεται, αλλά δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αφορά και όσες τρίτες χώρες, οργανισμούς ή φορείς λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής. Πολύ περισσότερο όταν υπεισέρχονται ζητήματα ασφάλειας. Ως μέλος των επιτροπών προϋπολογισμού και ασφάλειας και άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσα ερώτηση για το ζήτημα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μέγιστη αυστηρότητα στη διαχείριση του θέματος».

ΠΗΓΗ: HUFFPOST

