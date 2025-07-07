Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Κεντρικό Τέξας, καθώς ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες ολοένα και αυξάνεται. Οι αρχές επιχειρούν αδιάκοπα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, σωστικών λέμβων και στρατιωτικών drones, προκειμένου να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Με δεκάδες ανθρώπους να αγνοούνται σε ολόκληρη την πολιτεία, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, προειδοποιεί ότι οι ξαφνικές πλημμύρες εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για ορισμένες περιοχές τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται «περισσότερες έντονες βροχοπτώσεις».

Οι έντονες βροχές μπορεί να οδηγήσουν σε νέες πλημμύρες στο Big Country, την Κοιλάδα Concho, το Κεντρικό Τέξας και ξανά στην πόλη Kerrville, όπου έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη καταστροφή, δήλωσε ο Άμποτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αξιωματούχοι από διάφορες κομητείες του Τέξας έχουν επιβεβαιώσει συνολικά 82 θανάτους που σχετίζονται με τις πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων:

68 στην κομητεία Kerr (ανάμεσά τους 40 ενήλικες και 28 παιδιά)

6 στην κομητεία Travis

3 στην κομητεία Burnet

2 στην κομητεία Kendall

2 στην κομητεία Williamson

1 στην κομητεία Tom Green

Οι αρχές στην κομητεία Kerr συνεχίζουν τις έρευνες για 10 κατασκηνώτριες και 1 ομαδάρχη από την κατασκήνωση Camp Mystic, μια θερινή ιδιωτική χριστιανική κατασκήνωση μόνο για κορίτσια κοντά στον ποταμό Guadalupe που πλημμύρισε.

Αδιάκοπες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων

Τουλάχιστον 41 άτομα αγνοούνται λόγω των πλημμυρών, σύμφωνα με κρατικές και τοπικές αρχές. Για την ενίσχυση των ερευνών, η Εθνοφρουρά του Τέξας χρησιμοποιεί τηλεκατευθυνόμενα στρατιωτικά drones, που κανονικά χρησιμοποιούνται για επιτήρηση.

Περισσότεροι από 1.700 διασώστες έχουν κινητοποιηθεί στο Κεντρικό Τέξας για τις έρευνες μετά τις φονικές πλημμύρες. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 850 άνθρωποι έχουν διασωθεί από πλημμυρισμένες περιοχές. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται εντατικά, με επίκεντρο τις πιο πληγείσες περιοχές όπως η πόλη Kerrville.

Αρχεία δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι της κομητείας Kerr είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάστασης σειρήνων έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες, αλλά το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Παρά το γεγονός ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει πολλές προειδοποιήσεις πριν από την καταιγίδα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και την ικανότητά της να ενημερώσει τους κατοίκους κατά τη διάρκεια της καταστροφής.

Οι εναέριες ομάδες διάσωσης στο Τέξας εργάζονται ασταμάτητα για να τον εντοπισμό των αγνοούμενων, χτενίζοντας την ορεινή περιοχή του Hill Country για επιζώντες, σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου που συμμετέχει στις επιχειρήσεις και μίλησε στο CNN.

«Είναι ασταμάτητο — αποβίβαση και άμεση απογείωση», δήλωσε ο διασώστης, αναφερόμενος στις συνεχείς πτήσεις ελικοπτέρων που αποβιβάζουν διασωθέντες και επιστρέφουν αμέσως στον αέρα για να αναζητήσουν άλλους. «Εκπαιδευόμαστε αδιάκοπα, αλλά αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή της ζωής μου», πρόσθεσε.

Όπως έχει αναφέρει το CNN, εναέρια μέσα από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Hill Country του Τέξας για τον εντοπισμό επιζώντων.

«Τα ελικόπτερα είναι θορυβώδη και τραβούν την προσοχή», είπε ο ίδιος, «αλλά μην υποτιμάτε το θάρρος των επίγειων ομάδων μας που σώζουν ανθρώπους με τον παραδοσιακό τρόπο — με φορτηγά».

Κομητεία Kerr: Συνεχίζεται η βροχόπτωση σε ήδη πλημμυρισμένες περιοχές

(Διασώστες στον ποταμό Guandalupe) - (AP Photo/Rodolfo Gonzalez)

Τα υδάτινα ρεύματα σε ορισμένα σημεία του Κεντρικού Τέξας που έχουν ήδη πληγεί αρχίζουν να φουσκώνουν ξανά, καθώς νέα βροχόπτωση πλήττει την περιοχή, μεταδίδει το CNN.

Η βροχή που επηρεάζει την άνω λεκάνη του ποταμού Guadalupe έχει οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης του Johnson Creek στην κομητεία Kerr.

«Παρακαλούμε να είστε σε επιφυλακή εάν βρίσκεστε κοντά στον ποταμό Guadalupe ή στο Johnson Creek», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Kerr

Η πόλη Ingram βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού, περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Kerrville.

