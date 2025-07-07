«Υγιής και γυμνασμένη» 39χρονη μητέρα αγνοούσε επί μήνες τα σημάδια καρκίνου του εντέρου

Η Krystal Maeyke πίστευε ότι οι έντονοι, διαπεραστικοί πόνοι στο στομάχι της ήταν τροφική αλλεργία. Η 39χρονη προσπάθησε να αγνοήσει τις δυσάρεστες αισθήσεις στο κάτω μέρος της κοιλιάς της για τρεις μήνες, μέχρι που ο πόνος έγινε αφόρητος.

Η μητέρα ενός παιδιού κατέγραφε τη μάχη της με τον καρκίνο στον λογαριασμό της στο TikTok. Σε ένα βίντεο, περιγράφει τη διάγνωσή της και αναφέρει ότι «τρεις μήνες» πριν λάβει τα νέα, «είχα οξύτατους, διαπεραστικούς πόνους, μεγάλη κούραση, ανεξήγητες νυχτερινές εφιδρώσεις, απώλεια όρεξης, ακανόνιστες κινήσεις του εντέρου και ένιωθα χάλια».

Πίστευε ότι ήταν απλώς «υπερβολικά κουρασμένη και ότι ήταν μια πολυάσχολη μητέρα». Σύμφωνα με την ίδια, ήταν «πολύ υγιής και γυμνασμένη».

#terminalcancer #bowelcancer #coloncancer #stage4cancer #fightcancerwithhope #fightcancer ♬ Last Hope (Over Slowed + Reverb) - Steve Ralph @stoneinthe0cean 30th May 2023, I was diagnosed with Stage 4 Metastatic Bowel Cancer. Unless you have been through it, no one will ever understand the pain cancer causes both physically and mentally. Through my journey I have always documented myself as a diary or videos to send to my family and friends as updates. The videos I share were not intended to be shared on TikTok, but now that I am sharing my raw, real, vulnerable moments I hope it brings alight to what people don’t see. Cancer Hurts. It’s not just about shaving your head and going through chemo sitting in a chair. I hope you all can understand how hard people put up a fight, every day I fight just to live. I fight to stay here for my son and partner. It’s a battle but I am strong and I stay positive and not become a victim to this godawful disease #cancer

Αφού τα συμπτώματά της έγιναν ανυπόφορα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς από τη Βασιλική Υπηρεσία Ιπτάμενων Ιατρών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το οποίο βρισκόταν 280 μίλια μακριά, αναφέρει το People.

Στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων. Στις 30 Μαΐου 2023, η Krystal Maeyke διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του εντέρου.

Στο ίδιο βίντεο, η Maeyke μοιράστηκε: «Υποβλήθηκα σε μια σειρά εξετάσεων. Τότε ήταν που κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι σοβαρό. Με ξύπνησε αργότερα εκείνο το βράδυ ένας γιατρός του οποίου τα λόγια δεν θα ξεχάσω ποτέ».

«Krystal, έχω άσχημα νέα… Έχεις καρκίνο», θυμάται ότι της είπε ο γιατρός. «Το βάρος αυτών των λέξεων, συνοδευόμενο από την ερώτησή μου “Πώς το ξέρετε;” και την απάντηση του γιατρού, “Είναι παντού”», με συγκλόνισε.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, το στάδιο 4 χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα «απομακρυσμένα» μέρη του σώματος από εκείνο όπου ξεκίνησε. Σε αυτό το στάδιο, θεωρείται μεταστατικός ή προχωρημένος καρκίνος.

Η Maeyke δήλωσε επίσης ότι πριν από τη διάγνωσή της, είχε επί μήνες νυχτερινές εφιδρώσεις, τις οποίες «αγνοούσε».

«Αντιμετώπιζα επίμονες νυχτερινές εφιδρώσεις λίγους μήνες πριν από τη διάγνωση. Ξυπνούσα κατά τη διάρκεια της νύχτας μούσκεμα στον ιδρώτα, τόσο που έπρεπε να αλλάξω ρούχα και σεντόνια». Περιέγραψε ότι «κάποιες νύχτες συνέβαινε αρκετές φορές».

«Ήταν καλοκαίρι και κοιμόμουν με το κλιματιστικό ανοιχτό και με ανεμιστήρα, οπότε νόμιζα ότι έφταιγε το κλιματιστικό μου που δεν ήταν αρκετά καλό για τη ζέστη του καλοκαιριού. Έτσι αγνόησα αυτό το σημάδι», ανέφερε η μητέρα.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

