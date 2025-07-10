Κρήτη - μεταναστευτικό: Θολό τοπίο για τη δομή στο νησί - Τί λένε αιρετοί

Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αυριανή συνάντηση στην Αθήνα του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργη Μαρινάκη με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, στο νησί ξεκίνησε μία συζήτηση για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή χθες, περί δημιουργίας "μόνιμης κλειστής δομής, ενδεχομένως και δεύτερης".

Οι αιρετοί αιφνιδιάστηκαν από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, καθώς μέχρι και χθες, το σχέδιο για την Κρήτη αφορούσε στην δημιουργία μίας ή δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μία οργανωμένη δηλαδή δομή, που θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς διαμονής των ανθρώπων που φτάνουν μαζικά στα νότια παράλια του νησιού, για δύο με τρεις μέρες, μέχρι να αναχωρήσουν με το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί σε δομές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή θόλωσε το τοπίο και είναι πλέον θέμα... ερμηνείας, το τι μέλλει γενέσθαι, μέχρι αύριο τουλάχιστον οπότε και οι απορίες της κρητικής αντιπροσωπείας, θα λυθούν από τον κ. Πλεύρη.

Πάντως το ενδεχόμενο δημιουργίας "Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών" θα σήμαινε μία νέα Μαλακάσα στην Κρήτη.

Σε δηλώσεις του στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης "διάβασε" τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως "χώρο προσωρινής φιλοξενίας" και όχι "Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης". Μάλιστα υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε στο νησί Κέντρο Υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως ερμήνευσαν χθες πολλά αθηναϊκά ΜΜΕ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, δήλωσε με νόημα "μακάρι να έχει δίκιο ο κ. Συριγωνάκης, εγώ κατάλαβα άλλο".

«Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται», ανέφερε στη Βουλή ο πρωθυπουργός για να προσθέσει ότι «η κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και οι απορίες περισσότερες. Καθοριστικής σημασίας είναι το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, την ώρα που οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών στο νησί είναι έντονες για την φιλοξενία προσωρινής δομής, πόσο μάλλον μόνιμης...

