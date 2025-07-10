ΚΑΣ: Το ραντάρ στον Λόφο Παπούρα - "Επαίσχυντη η απόφαση", λέει ο Βασίλης Κεγκέρογλου

Επαίσχυντη χαρακτήρισε την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να γνωμοδοτήσει θετικά στην τοποθέτηση του ραντάρ του αεροδρομίου Καστελίου σε απόσταση 20-30 μέτρων από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, στον Λόφο Παπούρα.

Οπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η απόφαση ελήφθη με μόλις μία αρνητική ψήφο μιας αρχαιολόγου από την Κομοτηνή!

Ιδιαίτερα αιχμηρός ο κ. Κεγκέρογλου είπε ότι το έργο καθυστερεί όχι λόγω των εξελίξεων με το ραντάρ, όπως διατείνεται το υπουργείο Υποδομών αλλά λόγω δικών του ολιγωριών όπως το τούνελ, τις οδικές συδέσεις και τον βιολογικό, με καθαρα δική του ευθύνη.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε με νόημα ότι η απάντηση γιατί δεν μπάινει το ραντάρ σε έναν άλλο λόφο και όχι εκεί όπου αποκαλύφθηκαν σημαντικά μινωικά ευρήματα, η απάντηση ήταν "δεν τα βρήκαμε με τον βοσκό!".

Αξίζει να σημειώουμε ότι πάνω από 300 αρχαιολόγοι εγνωσμένου κύρους τάχθηκαν κατά της τοποθέτηησης του ραντάρ στον Λόφο Παπούρα ενώ χθες έγιναν κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Ηράκλειο.

"Περιμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του ΚΑΣ και θα κινηθούμε με ένδικα μέσα", είπε ο κ. Κεγκέρογλου.

