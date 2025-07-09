ΤΡΙ.14 Απρ 2026 22:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Παπούρα: Κινητοποίηση των αρχαιολόγων για την προστασία του μινωικού μνημείου
κινητοποίηση αρχαιολόγων
clock 20:50 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας βρίσκεται το σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα στο λόφο Παπούρα, στο Καστέλι Ηρακλείου.

Για το λόγο αυτό οι αρχαιολόγοι προχώρησαν σήμερα (09.07) το απόγευμα σε ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε Ηράκλειο και Αθήνα. Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στην Πλατεία Λιονταριών την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού.

κινητοποίηση αρχαιολόγων

Παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας για μεταφορά της θέσης του ραντάρ, κατατέθηκε πρόσφατα μελέτη που προβλέπει την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το μνημείο, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις από αρχαιολόγους, τοπικές κοινότητες και επιστημονικούς συλλόγους.

κινητοποίηση αρχαιολόγων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κινητοποίηση Αρχαιολόγοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis