Παπούρα: Κινητοποίηση των αρχαιολόγων για την προστασία του μινωικού μνημείου

Στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας βρίσκεται το σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα στο λόφο Παπούρα, στο Καστέλι Ηρακλείου.

Για το λόγο αυτό οι αρχαιολόγοι προχώρησαν σήμερα (09.07) το απόγευμα σε ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε Ηράκλειο και Αθήνα. Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στην Πλατεία Λιονταριών την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας για μεταφορά της θέσης του ραντάρ, κατατέθηκε πρόσφατα μελέτη που προβλέπει την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το μνημείο, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις από αρχαιολόγους, τοπικές κοινότητες και επιστημονικούς συλλόγους.

