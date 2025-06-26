Κρήτη - δολοφονία Έφης Τσιχλάκη: Επιστρέφει στη φυλακή ο σύζυγος της

15 χρόνια φυλάκισης επέβαλε το απόγευμα της Πέμπτης το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, στον σύζυγο της Έφης Τσιχλάκη, που είχε δολοφονηθεί στο σπίτι της, στην Καμάρα Κολυμβαρίου το 2016.

Κατά τη διαδικασία, με ψήφους 5-2, κατέπεσε το ελαφρυντικό της «μετέπειτα καλής συμπεριφοράς» που είχε αναγνωριστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και οδήγησε τον Άρειο Πάγο να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς θεώρησε ότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Ο καταδικασμένος σύζυγος της Έφης Τσιχλάκη, θα πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει περίπου δύο χρόνια ακόμα.

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ότι πρώτη δίκη που έγινε στο Ρέθυμνο, ο κατηγορούμενος αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Με ένσταση του Αρείου Πάγου, η υπόθεση εκδικάστηκε αμετάκλητα για την άγρια δολοφονία της συζύγου του.

Λόγω ωστόσο της αποδοχής του ελαφρυντικού του μετέπειτα έντιμου βίου, ο δράστης καταδικάστηκε σε ποινή 8 ετών, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστεί μετά από ένα χρόνο. Ακολούθησε η εκ νέου απόφαση αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο του ελαφρυντικού που του είχε αναγνωριστεί από το δικαστήριο και η σημερινή απόφαση.

Διαβάστε επίσης:

